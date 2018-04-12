Küçükçekmece'deki cinayet davasında karar

"Suç tarihi olan 30 Ocak 2016 saat 11.00'de Halkalı Atakent Mahallesi'nde sanık ile maktul tartışmış, maktulün sanığa 'Girmek istemiyorum' demesi üzerine sanık 'Lütfen sadece konuşacağız, yemek yer çıkarız.' diyerek siteye girmesi hususunda ısrar etmiştir. 'Hayır girmek istemiyorum' diyerek geri dönmek isteyen maktulü ikna edemeyeceğini anlayan sanık önceden planladığı üzere belindeki ruhsatsız tabancasıyla maktule ateş etmeye başlamış, daha sonra polisi arayarak, birini yaraladığını ve teslim olacağını bildirmiş ve gözaltına alınmıştır. Maktul ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak hayatını kaybetmiştir. Sanık Abdullah Melih Barış'ın, 'tasarlayarak kasten öldürme ve 6136 sayılı suçlara muhalefet' suçları gereği cezalandırılması talep olunur."

Mütalaada, sanık için ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar da hapis cezası istendi.

Katılanlar vekili Gülhan Kaya, mütalaaya katıldıklarını belirterek, "Sanığın memleketinden İstanbul'a maktulü öldürmek amacıyla tasarlayarak geldiği, bu amaçla silahını yanına aldığı, maktulle görüştükten sonra tasarladığı şekilde maktulü öldürdüğü kesindir. Bu nedenle sanığın tasarlayarak kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerekmektedir." dedi.

Son sözleri sorulan sanık Barış ise maktulün kendisine şantaj yaptığını öne sürerek, "Maktulle bir kez birlikte olmuştum ancak bu birlikteliğimizle ilgili görüntülerin elinde olduğunu söyleyerek bana şantaj yapmaya başladı. Birçok kez maktule para gönderdim." dedi.

Arkadaşı Fatih ile alışveriş için İstanbul'a geldiğini, bunu öğrenen maktulün kendisini aradığını ileri süren Barış, şu savunmayı yaptı:

"Son kez görüşelim, bana 5 bin lira ver, ben de görüntüleri sana vereyim dedi. Görüntüleri geri alacağım düşüncesiyle Nurcan ile buluştum. Benim amacım eve girip parayı verip görüntüleri alıp çıkmaktı. Ancak param Fatih'te kalmıştı. Nurcan ile buluştuktan sonra Fatih'i aradım, kendisine ulaşamadım. Nurcan bunun üzerine 'Benimle dalga mı geçiyorsun' diyerek hakaret etmeye başladı. Ben 15 yıldır bipolar bozukluk nedeniyle ilaç kullanıyorum. Her ne kadar Adli Tıp Kurumu 'cezai ehliyeti tamdır' diye rapor vermişse de bunu kabul etmiyorum. Maktulün üzerime çok gelmesi, hakaretler ve tehditler savurması üzerine kendimi kaybettim ve bu eylemi gerçekleştirdim. Çok pişmanım. Bugüne kadar sabıkam yoktur, kimseye zararım olmamıştı. Ben bu olayı planlamadım. Nurcan beni olayın gerçekleştiği yere götürdü. Ben İstanbul'u bilmiyorum. Pişmanım. Lehime olan tüm hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum."