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"Kudüs 2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" programı Filistin'de başladı

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 19:56 | Son Güncelleme

"Kudüs 2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" programı Filistin'de başladı

RAMALLAH (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı İstanbul merkezli İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (İKGF-Dİ) ve Filistin Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen "Kudüs 2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" programı, aralarında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da olduğu İİT üye ülkelerinden 20'ye yakın bakan ve 30 ülkeden üst düzey heyetin katılımı ile işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde başladı.

İİT'nin Filistin Temsilcisi Ahmed er-Ruvaydi AA muhabirine, " Arap ve İslam ülkelerinin katılımıyla Ramallah'ta bugün başlayan bu program, Kudüs'ün Müslüman gencin kalbindeki yerini güçlendirmek üzere birçok programın yıl boyunca düzenlenmesini hedefliyor." dedi.

''Kudüs 2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" programının Kudüs'ün ABD ve İsrail ortak saldırısına maruz kaldığı bir dönemde yapılmasının büyük önem arz ettiğini belirten Ruvaydi, "Bu program aracılığıyla onlara, ne yaparsanız yapın durum bizim için değişmeyecektir ve Kudüs Filistin'in, Arapların ve Müslümanların başkentidir diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ruvaydi, programda Kudüs'ün desteklenmesi, kentteki gençliğin korunması, gelişimi için gerekli alt yapının hazırlanması ve Müslüman gençliğin ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak nitelendiren kararına karşı mücadele için kente ziyaretlerini arttırmayı hedefleyen birçok tavsiyenin deklare edileceğini kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın himayesinde başlayan program kapsamında gün boyunca düzenlenen panellerle İslam Dünyasının Kudüs ile etkileşimi ve kentin durumuna ilişkin konular ele alındı.

Türkiye'den geniş bir heyet ile katılan Gençlik ve Spor Bakanı Bak'ın, programda bir konuşma yapaması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okuması bekleniyor.

İstanbul merkezli İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (İKGF-Dİ) tarafından hayata geçirilen "İslam Dünyası Gençlik Başkenti" programının seçim komisyonu, Temmuz 2017'de Kudüs'ü, "2018 Yılı İslam Dünyası Gençlik Başkenti" seçmişti.

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