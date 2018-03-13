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Kudüs "Arap Mirası Daimi Başkenti" oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 04:53 | Son Güncelleme

Arap Birliğinin Kahire'deki merkez binasında düzenlenen etkinlikte, Kudüs'ün "Arap Mirası Daimi Başkenti" olarak kabul edildiği açıklandı

Kudüs, Arap Birliği tarafından "Arap Mirası Daimi Başkenti" olarak ilan edildi.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Arap Birliğince Mısır'ın başkenti Kahire'deki merkez binasında "Arap Mirası Günü" dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

Başkanlık ettiği üst düzey Filistin heyetiyle etkinliğe katılan Kudüs Mirası İhya ve İslami Araştırmalar Kurumu Başkanı Halil Karrace er-Rifai, programda yaptığı açıklamada, Arap Birliğinin, Kudüs'ün Arap Mirası Daimi Başkenti olarak kabul edilmesine ve 2019 yılında düzenlenecek Arap Mirası Günü'nün Kudüs mirasına tahsis edilmesine karar verdiğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Arap Kültür başkenti Kudüs

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