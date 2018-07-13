Kudüs direnişinin sembol isminden Ebru Özkan'a destek

"Her zaman yaptığımız gibi direnişe katılan arkadaşlarımızla gösteri yapılan alana geldik. Gözaltına alınmam sırasında çekilen bu fotoğraf benim için bir onurdur. O zaman asla bir korku hissetmedim. Çünkü bu topraklar, bizim topraklarımız. Ben bu yoğunluktaki İsrail askerlerini her zaman görüyorum. Bu fotoğraf çok önemli bir şeyi ortaya koyuyor. O da şu; Kim ev sahibi, kim işgalci? Benim ev sahibi olduğum bu fotoğraftan anlaşılıyor. Adeta bir tugayın tüm askeri üzerime gelmiş. Onların işgalci olduğu, beni tutukladıkları, benimse ülkemi savunduğum bu fotoğrafla dile geliyor."

ABD'nin haksız ve hukuksuz kararına karşı direniş gösterilerine katılmak üzere arkadaşlarıyla meydanlara çıktıklarını ifade eden Cuneydi, şöyle devam etti:

Kendi topraklarında yaşayan her Filistinli gibi işgale karşı vatanını korumak istediğini anlatan Fevzi el-Cuneydi, İsrail askerlerince gözaltına alınmasının ise kendisini korkutmadığını söyledi.

- "Özkan'ı tutuklamaları korkaklıklarının tescilidir"

Fevzi el-Cuneydi, Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan, İsrail askeri mahkemesinin şartlı tahliye kararı sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ebru Özkan'ın her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Bu olayın, İsrail'in korkaklığının bir işareti olduğuna dikkati çeken Cuneydi, "Bir Türk vatandaşının Kudüs'e gidip ziyaret etmesi sonrasında işgalci İsrail güçleri tarafından tutuklanması, onların korkak olduğunu gösteriyor. İsrail'in Müslüman devletlere vermek istediği mesaj, korkutmak. Özkan'ı tutuklamaları kendi korkaklıklarının bir tescilidir. Ben hiçbir Filistinlinin İsrail askerinden korkmadığı gibi, hiçbir Türk vatandaşının da İsrail'den çekinmediği kanaatindeyim." diye konuştu.

Fevzi el-Cuneydi, İsrail askerlerinin gücünün yalnızca kadın, yaşlı ve çocuklara yettiğini, Özkan'ı tutuklayarak Türkiye halkını korkutmak istediklerini dile getirdi.