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Kudüs için 40'dan fazla İslam ülkesi İstanbul'da toplanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 19:42 | Son Güncelleme

Türkiye'nin çağrısıyla Kudüs için yarın İstanbul'da toplanacak İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'na 40'dan fazla İslam ülkesinden temsilcinin katılımı öngörülüyor - Zirvede, 13 devlet ve hükümet başkanı, 2 cumhurbaşkanı yardımcısı, 3 başbakan yardımcısı ve 12 dışişleri bakanının yer alması bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'deki son gelişmelerin ardından yaptığı çağrı üzerine yarın İstanbul'da toplanacak İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'na 40'dan fazla İslam ülkesinden katılım öngörülüyor.

Türkiye'nin dönem başkanlığında İstanbul'da yapılacak İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'na, 13 devlet ve hükümet başkanı, 2 cumhurbaşkanı yardımcısı, 3 başbakan yardımcısı ile 12 dışişleri bakanının yanı sıra 11 ülkeden üst düzey diplomat ve misyon şefinin katılması planlanıyor.

Zirveye, devlet ve hükümet başkanı seviyesinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Gine Bissau Devlet Başkanı Jose Mario Vaz ve Gine Cumhurbaşkanı Alpha Gonde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi ve Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev'in katılması bekleniyor.

Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla ve Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Aja Fatoumatta Tambajang, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Somali Başbakan Yardımcısı Mehdi Muhammed Culid, Yemen Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdulmelik el-Mihlafi'nin de zirvede ülkelerini temsil etmesi öngörülüyor.

İİT Olağanüstü Toplantısı kapsamında, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah ve İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin bugün İstanbul'a geldi.

- İİT geçen yıl da Kudüs'le ilgili olağanüstü toplanmıştı

ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail’in başkenti olarak tanıması sonrasında 13 Aralık 2017'de İstanbul'da düzenlenen İİT Olağanüstü Zirvesi'nin ardından yayımlanan bildiride, Doğu Kudüs Filistin Devleti'nin başkenti olarak ilan edilmişti. İslam ülkeleri, bütün devletleri Filistin Devleti'ni ve Doğu Kudüs'ü onun işgal altındaki başkenti olduğunu tanımaya davet etmişti.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazla kişi yaralandı.

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