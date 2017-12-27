Kudüs için Ankara'nın yol haritası

Son Güncelleme 8 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 05:14 |8 saat önce

Kudüs meselesinde “AB biraz daha inisiyatif alabilir mi, BM inisiyatif alabilir mi” sorularına yanıtlar aranıyor ancak Ankara’da bu işin ABD'siz de olmayacağı saptaması yapılıyor. ABD açısından doğru adımın Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti ilan etmesi olduğu değerlendiriliyor.

ZİRVE GÜNÜ ABD'YLE TEMAS İİT’nin olağanüstü toplantısının olduğu gün, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile McMaster telefon görüşmesi yaptı. Aslında Kalın, McMaster’ın “Türkiye ve Katarradikal ideolojilerin yeni sponsorları” açıklamasının ardından, Türkiye’nin tepkisi için haber göndermişti. Bu haber üzerine McMaster görüşmek istedi ve önce zirveyi sordu. Kalın “Ne bekliyordunuz, çok güçlü bir karar çıktı, Kudüs herkesi birleştirdi. Herkes aynı masada oturdu, aynı bildiriye imza attı. Kararınızı reddediyoruz, Birleşmiş Milletler sürecini de başlatacağız” dedi. 14'E 1 SONUCU ÖNGÖRÜLDÜ BM Güvenlik Konseyi oylaması öncesi tablo ortaya çıkmıştı. Ankara 14’e 1 çıkacağını öngörmüştü. Bunun iyi bir netice olduğu, ABD’nin yanlız kalacağı değerlendirmesi yapıldı. Yani Ankara BM Genel Kurulu için gereken zeminin oluştuğunu düşündü. Hemen ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile süreç başlatıldı. BM’de oylamanın olacağı gün Ankara’ya Amerikalıların tek tek ülkeleri arayıp, tehdit ettiği haberi geldi. Bunun öncesinde Ankara’nın beklentisi 140-150 gibi bir ülkenin tasarıya evet demeseydi. Bu haberden sonra bir düşüş olabileceği değerlendirildi. Oylama günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Feridun Sinirlioğlu ile Cumhurbaşkanlığı yetkilileri sürekli telefonda görüşüyordu. Çavuşoğlu ve Sinirlioğlu “Şu andaki hava, üçte iki çoğunluğu alıyoruz” dediler.

PAPA İLE NASIL GÖRÜŞTÜ? Süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı görüşmelerden biri de Papa ileydi. Sözcü Kalın’ın Papa ile görüşme önerisi üzerine Erdoğan “hemen bağlanmasını” istedi.Atina’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan Cumhurbaşkanı’nın onuruna vereceği yemekten hemen önce telefon görüşmesi gerçekleşti. Erdoğan karara Türkiye’nin tepkisini iletti, Papa da kararın yanlış olduğunu düşündüklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Papa’yı İİT’nin zirvesi için İstanbul’a davet etti. Papa “yoğun programı sebebiyle katılamayacağını ancak açıklamaları ile destek vereceğini” söyledi. PUTİN NE DEDİ? Süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin bir kez yüz yüze bir kez de telefonda görüştü. Putin, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın olağanüstü toplantısı için “Bu konu çok önemli, normalde büyükelçi gönderiyoruz ama bu kez bakan yardımcısı göndereceğiz” dedi. İSRAİL İLE TEMAS VAR MI? Yetkililer, İsrail ile şu anda temas olmadığını yakın bir tarihte olmasının beklenmediğini belirtiyorlar. ABD ile Dışişleri Bakanı ya da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü seviyesinde temas olması bekleniyor.

ANKARA'NIN YOL HARİTASI İlk planda birinci hedef Filistin devletini tanıyan devletleri artırmak. Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak tanıyanların sayısını artırmak. Haremi Şerif’in statüsünün korunması çabalarını yoğunlaştırmak. İslam Kalkınma Bankasının bir takım fonları var, bunların Kudüs’e yoğunlaştırılması hedefleniyor. Yani ekonomik destek artırılacak. Ürdün ile bu konuda yakın çalışılacak. Yeni barış planı konusunda ise Ankara istişarelerini sürdürüyor. Filistin zaten ABD’nin arabuluculuğunu kabul etmiyor. BM, Avrupa Birliği, Arap Ligi ve ABD bu konunun içinde. Ancak bu dörtlü, bir çözüm üretemiyor. Şimdi Ankara’nın değerlendirdiği İİT ve AB üzerinden nelerin yapılabileceği konusu. AB biraz daha inisiyatif alabilir mi, BM inisiyatif alabilir mi sorularının yanıtları aranıyor. Ancak Ankara’da bu işin Amerika’sız da olmayacağı gerçeği, Amerika’nın İsrail üzerinde baskı kurabilecek tek ülke olduğu saptamasından yola çıkılarak yapılıyor. Diğer yandan Trump yönetiminin kendisini barış sürecinde zora soktuğu tespiti yapılıyor. Bu noktada Ankara ABD’nin yapabileceği önemli adımın, Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak ilan etmesi olduğunu değerlendiriyor. Bu ABD açısından doğru ve önemli bir adım olur tespiti yapılıyor. Ankara iki devletli çözüm nihai konuya bağlanmadan ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını kabul etmeyecek.