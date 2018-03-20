"Kudüs için bir fikrim var" yarışması başvuruları başladı

Mirasımız Derneği’nin “Kudüs için bir fikrim var-Liselerde proje yarışması” yarışması için başvurular 26 Mayıs’a kadar devam ediyor.

Mirasımız Derneği, liselerde geleneksel hale getirdiği Kudüs ve Mescid-i Aksa konulu yarışmalara bir yenisini ekledi. Daha önceki yıllarda şiir, resim ve mektup yarışmalarıyla dikkatleri Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerine çeken Mirasımız Derneği, bu yıl bu yıl ki yarışma formatını “proje” olarak belirledi. Gençliğin Kudüs bilinci ile yetişmesi ve ezberlenmiş cümlelerin dışına çıkarak ortaya farklı bir ürün koymak adına bu yıl ki yarışma formatını değiştirdiklerini ifade eden Mirasımız Derneği Tanıtma ve Organizasyon sorumlusu İbrahim Ethem Ayaz, liseliler arasında düzenledikleri yarışmada dereceye girenlere Kudüs ödülünün yanı sıra altın hediye edileceğini belirtti. Yarışmanın ismini “Kudüs İçin Bir Fikrim Var - Liselerde proje yarışması” olarak belirlediklerini kaydeden Ayaz, yarışmayı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim Bir Sen ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile ortaklaşa düzenlediklerini söyledi. Yarışmanın 26 Mayıs’a tarihine kadar devam edeceğini kaydeden Ayaz, yarışmaya katılım ve şartname ayrıntılarının derneğin sosyal medya hesapları ile www.mirasimiz.org.tr adresinden öğrenilebileceğini söyledi.