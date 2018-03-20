HABER

"Kudüs için bir fikrim var" yarışması başvuruları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 11:51 | Son Güncelleme

Mirasımız Derneği’nin “Kudüs için bir fikrim var-Liselerde proje yarışması” yarışması için başvurular 26 Mayıs’a kadar devam ediyor.Mirasımız Derneği, liselerde geleneksel hale getirdiği Kudüs ve Mescid-i Aksa konulu yarışmalara bir yenisini ekledi.

Mirasımız Derneği’nin “Kudüs için bir fikrim var-Liselerde proje yarışması” yarışması için başvurular 26 Mayıs’a kadar devam ediyor.
Mirasımız Derneği, liselerde geleneksel hale getirdiği Kudüs ve Mescid-i Aksa konulu yarışmalara bir yenisini ekledi. Daha önceki yıllarda şiir, resim ve mektup yarışmalarıyla dikkatleri Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerine çeken Mirasımız Derneği, bu yıl bu yıl ki yarışma formatını “proje” olarak belirledi. Gençliğin Kudüs bilinci ile yetişmesi ve ezberlenmiş cümlelerin dışına çıkarak ortaya farklı bir ürün koymak adına bu yıl ki yarışma formatını değiştirdiklerini ifade eden Mirasımız Derneği Tanıtma ve Organizasyon sorumlusu İbrahim Ethem Ayaz, liseliler arasında düzenledikleri yarışmada dereceye girenlere Kudüs ödülünün yanı sıra altın hediye edileceğini belirtti. Yarışmanın ismini “Kudüs İçin Bir Fikrim Var - Liselerde proje yarışması” olarak belirlediklerini kaydeden Ayaz, yarışmayı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim Bir Sen ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile ortaklaşa düzenlediklerini söyledi. Yarışmanın 26 Mayıs’a tarihine kadar devam edeceğini kaydeden Ayaz, yarışmaya katılım ve şartname ayrıntılarının derneğin sosyal medya hesapları ile www.mirasimiz.org.tr adresinden öğrenilebileceğini söyledi.

Nurettin Zengi’nin minberi gibi
Yarışma formatına, Mescid-i Aksa için yaptırdığı minber ile tarihe adını altın harflerle yazdıran Nurettin Mahmut Zengi’nin esin kaynağı olduğunu belirten Ayaz, “Kudüs, 101 yıldır işgal altında. 1099 yılında da Kudüs esir düşmüştü. O zaman bir yiğit çıktı ve Müslümanları esarete karşı dik durarak harekete geçirmeyi hedefledi. Bunun için de bir minber inşa ettirdi. ‘Kudüs işgal altında olsa dahi elbet bir gün özgürlüğüne kavuşacak ve bu minber Mescid-i Aksa’ya yerleştirilecek” dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

e-Devlet'in yeni uygulaması ortaya çıktı! Mutlaka sorgulayın

e-Devlet'in yeni uygulaması ortaya çıktı! Mutlaka sorgulayın

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İlginizi Çekebilir

Bakanlık uyardı! Milyonları ilgilendiren açıklama

Bakanlık uyardı! Milyonları ilgilendiren açıklama

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Günlerdir aranıyordu! Cesedi bulundu

Günlerdir aranıyordu! Cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Afrin'e giriş-çıkışlar kapatıldı

Son dakika! Afrin'e giriş-çıkışlar kapatıldı

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan son dakika Münbiç açıklaması

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan son dakika Münbiç açıklaması

Arnavut Met yakalandı!

Arnavut Met yakalandı!

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

'Rakka'da drift yapan IŞİD'li' Adana'da yakalandı

'Rakka'da drift yapan IŞİD'li' Adana'da yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.