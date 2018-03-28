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"Kudüs Kısa Film Yarışması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 23:41 | Son Güncelleme

Yarışmanın ödülleri, İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen "Kudüs'ün Sahibi Var" başlıklı törende verildi

İSTANBUL (AA) - ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen "Kudüs Kısa Film Yarışması"nın ödülleri İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, Kudüs'te refahın sağlanabilmesine katkıda bulunmak adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bekiroğlu, organizasyonda görev alan gençlere teşekkür ederek, "Kudüs'ün Sahibi Var' sloganıyla yola çıktık ve gerçekten de buna inanıyoruz. Hiç endişelenmeye gerek yok, canımızı sıkan olaylar oluyor ama biz Kudüs meselesinin uzun bir yürüyüş olduğuna ve bu yürüyüşün de başarı ve zaferle tamamlanacağına inanıyoruz." dedi.

Kudüs'ün zaferi adına inançların yitirilmemesi gerektiğine dikkati çeken Bekiroğlu, şöyle devam etti:

"Asla yılgınlığa düşmeyelim. Zaman zaman siyasi, diplomatik pazarlıklar yapılabilir, zaman zaman anlık olumsuzluklar yaşanabilir ama biz bu güncel gelişmelere takılmayalım, inanalım ki Kudüs mutlaka özgürlüğüne kavuşacak. Kudüs sadece bir tür faaliyetle özgürlüğüne kavuşmayacak. Siyasetle, diplomasiyle, akademik ve yardım çalışmalarıyla, sanatla, kültürle, ekonomiyle, sosyal faaliyetlerle özgürlüğüne kavuşacak. Kudüs'ün özgürlüğü için yapabileceğimiz birçok şeyin olduğuna baştan inanmamız lazım. Kudüs, her birimizin küçük dokunuşlarıyla ayakta kalacak."

Törende, ÖNDER Kültür Sanat Komisyonu üyesi Merve Peksöz de kısa bir konuşma yaptı.

Jürisinde Zekeriya Özberk, Selma Hacıosmanoğlu, Gülcan Tezcan, Derda Yasir Yenal ve Oktay Berber'in yer aldığı ve bu yıl ilk kez gerçekleştirilen yarışma orta okul, lise ve üniversite kategorilerinde düzenlendi.

Yarışmada orta okul dalında "Kudüs Bizimdir" eseriyle birinciliğe Ahmet Said Yiğiter, ikinciliğe "Özgür Kudüs" adlı filmiyle Hüma Tabakoğlu, üçüncülüğe ise "Kudüs Bize Emanettir" başlıklı kısa filmiyle Mariam Mousa değer görüldü.

Yarışmanın lise kategorisinde birinciliği "Bir Gün Geri Döneceğiz" filmiyle Şeyma Özkan, ikinciliği "Derin Uyku" adlı filmiyle Sümeyye Şahin ve üçüncülüğü "Kudüs Gözbebeğim" başlıklı filmiyle Beyza Nur Bayır aldı.

Üniversite bölümünde ise Ömer Faruk Çetin "Filistin'in Çiçeği" adlı filmiyle birinciliği, Muhammed Özpınar "Kudüs" başlıklı eseriyle ikinciliği, Meriem Remili ise "Yakın Zamanda" adlı kısa filmiyle üçüncülüğü kazandı.

Ayrıca yarışmada dereceye giren 10 öğrenciye Kudüs ziyareti, tüm katılımcılara Kudüs kitaplarından oluşan bir set hediye edildi.

Öğrencilerin Kudüs'le ilgili ezgi, marş ve şiir seslendirdiği törende, karikatürist Necmettin Asma'nın Kudüs konulu karikatür sergisi de izlenime sunuldu.

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Kudüs Kısa Film Yarışması

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