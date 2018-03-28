İSTANBUL (AA) - ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen "Kudüs Kısa Film Yarışması"nın ödülleri İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, Kudüs'te refahın sağlanabilmesine katkıda bulunmak adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bekiroğlu, organizasyonda görev alan gençlere teşekkür ederek, "Kudüs'ün Sahibi Var' sloganıyla yola çıktık ve gerçekten de buna inanıyoruz. Hiç endişelenmeye gerek yok, canımızı sıkan olaylar oluyor ama biz Kudüs meselesinin uzun bir yürüyüş olduğuna ve bu yürüyüşün de başarı ve zaferle tamamlanacağına inanıyoruz." dedi.

Kudüs'ün zaferi adına inançların yitirilmemesi gerektiğine dikkati çeken Bekiroğlu, şöyle devam etti:

"Asla yılgınlığa düşmeyelim. Zaman zaman siyasi, diplomatik pazarlıklar yapılabilir, zaman zaman anlık olumsuzluklar yaşanabilir ama biz bu güncel gelişmelere takılmayalım, inanalım ki Kudüs mutlaka özgürlüğüne kavuşacak. Kudüs sadece bir tür faaliyetle özgürlüğüne kavuşmayacak. Siyasetle, diplomasiyle, akademik ve yardım çalışmalarıyla, sanatla, kültürle, ekonomiyle, sosyal faaliyetlerle özgürlüğüne kavuşacak. Kudüs'ün özgürlüğü için yapabileceğimiz birçok şeyin olduğuna baştan inanmamız lazım. Kudüs, her birimizin küçük dokunuşlarıyla ayakta kalacak."