Diyarbakır Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Kudüs konulu afiş yarışması yapıldı. Öğrenciler arasında yapılan afişler görücüye çıktığı yarışmada, en çok beğenilen afişler ödüllendirildi.
Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesinde bulunan Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo Televizyon Bölümü ve Medeniyetler Kulübünün düzenlediği Kudüs programı ve afiş yarışması yapıldı. Kudüs programı ardından öğrencilerin hazırladığı afişler sergilendi. Kudüs’ü en iyi anlatan afiş yarışmasında kazanan öğrencilerden birinciye yarım altın ikinciye çeyrek altın üçüncüye ise gram altın verildi.
Yarışmaya Diyarbakır İl Müftüsü Abdullah Şık, Kayapınar İlçe Müftüsü Sırrı Şık, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ramazan Tekdemir, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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