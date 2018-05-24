İSTANBUL (AA) - Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, "(Türkiye, Filistin'e ne yaptı?) diyenlere kulak asmayın, onlar haset ediyor. Sizler Kudüs konusunda asla cimri davranmadınız. Mavi Marmara şehitleri hala bizim gönüllerimizde, Recep Tayyip Erdoğan'ın o şanlı duruşu hala bizim gözlerimizde." dedi. Sultangazi Belediyesi tarafından belediye binası yanında düzenlenen iftar programına katılan Meşal, burada yaptığı konuşmada, Kudüs'teki Müslümanlar için düzenlenen geceye emeği geçen herkese teşekkür etti. Meşal, Sultangazi Belediyesi tarafından yapılan sembolik Mescid-i Aksa'yı da ziyaret ettiğini aktararak, "Allah'ın izniyle çok yakında büyük zafer gerçekleşecek. Bizler gerçek ve özgür Mescid-i Aksa'nın kapısından gireceğiz. Büyük olaylar, tarihte hep hayallerle başlamıştır. Eğer hayal ettiğiniz şey gerçekleşecek bir şeyse, bu hayal ne güzel bir hayaldir." diye konuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın siyonist işgalcilerin lideri olarak tarihi gerçeklerin üstünü örtüp insanları yanıltmaya çalıştığını dile getiren Meşal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakikat, onlardan da yanıltmalarından da daha büyüktür. Allah'ın izniyle, siyonist işgalci, Mescid-i Aksa'ya yapmak istediği işgalde başarısız olacaktır. Başta Filistin'deki direnişçiler olmak üzere, Türkiye ve dünyadaki Müslüman direnişçiler de onların bu planlarını başlarına geçirecektir. Onlar, Mescid-i Aksa topraklarının bulunduğu Kudüs'ü siyonist İsrail'in ebedi başkenti yapma çalışmalarında bulundular ancak bu, hakikati değiştirmez, Kudüs, Müslümanların ve Filistinlilerin ebedi başkentidir. Hakikat ve hak, güçle, zorbalıkla yok edilemez. Hakikat ve doğruluk her şeyin üstündedir. Sizler televizyon ekranlarından şahit oluyorsunuz; Filistinli gençler, çıplak vücutlarıyla imkansızlıklara rağmen, son teknoloji silahlar bulunduran İsrail askerlerine karşı büyük zaferler elde ediyorlar. Filistinli küçük bir çocuk, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan, geleceğe daha umutla bakıyor desem kesinle hakikati çarpıtmış olmam." - "Kudüs bize Hazreti Muhammed'in mirasıdır" Halid Meşal, siyonist işgalcilerin, ABD'nin gücüne dayandığını belirterek, "Biz, onlardan büyük olan yüce Allah'a dayanıyoruz. Sizler Kudüs'ün yanında durduğunuz ve destek verdiğiniz zaman, Hakk'ın ve ilelebet zafere erecek olan tarafın yanında yer almış oluyorsunuz. ABD'nin girişimleriyle bizlere yaşattıkları, ümmet olarak ortak hareket etmemiz noktasında bizi harekete geçirmelidir. Kudüs bize Hazreti Muhammed'in mirasıdır. Bizim onu yalnızlığa terk etmemiz, asla düşünülemez. Kudüs için nice şehitler toprağa düştü, nice kanlar döküldü, nice direnişler, başkaldırılar, Kudüs topraklarında başladı. Kudüs'ün kurtarılması ve Gazze'deki ablukanın kalkması için Gazze'deki kardeşlerimiz canları pahasına yürüyüşe geçtiler. Şehadete yürüdüler." ifadelerini kullandı.

Gazze'de mücadele eden Müslümanlara odaklanılması ve onların yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Meşal, oradaki Müslümanların bütün olumsuzluklara ve işgale rağmen direnişe devam ettiğini söyledi. - "Siyonist işgalciyi kesinlikle yenilgiye uğratacağız" Meşal, Müslümanların ayaklanarak, Kudüs'ün Yahudileştirilmesini ve Gazze'nin abluka altına alınmasını kesinlikle kabul etmeyeceklerini açıkladığını hatırlatarak, şöyle devam etti: "Bütün işgale rağmen, halkımız olan biteni unutmadı, asla da ülkesini terk etmedi. Uluslararası arenada şu an birtakım entrikalar ve planlar kuruluyor. Özellikle Müslümanların tam zayıfladığı bu dönemde, 'Kudüs'ü ele geçirmenin tam zamanıdır.' diye düşünülüyor. Fakat yanılıyorlar. Bizim davamız bugün geçmişten çok daha iyi bir durumdadır. 96 yılını hatırlayın, İsrail'in bütün umudu kırılmıştı. O dönem ABD Başkanı Clinton, korkudan işgal altındaki Filistin topraklarına gelememiştir. İsrail, Beyaz Saray'ın güvencesi olmazsa yine korku içinde yaşayacak. Onun için sırtlarını ABD'ye dayıyorlar. Siyonist işgalciyi kesinlikle yenilgiye uğratacağız. Onları taşla, silahla, yürüyüşlerimizle yendik, onları uçurtmalarımızla bile yendik. Bunlar korkak bir halktır. Bizim halkımızın direnişi karşısında duramazlar. Ey Türkiye halkı; 'Türkiye, Filistin'e ne yaptı?' diyenlere kulak asmayın, onlar haset ediyor. Sizler Kudüs konusunda asla cimri davranmadınız. Mavi Marmara şehitleri hala bizim gönüllerimizde, Recep Tayyip Erdoğan'ın o şanlı duruşu hala bizim gözlerimizde. Yolunuzu yürümeye devam edin, önemli olan yürüyüşümüzün devam etmesidir."

Meşal, masalarda alınan kararların sahada uygulamaya geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bizim hedeflerimizi net bir şekilde ortaya koymamız gerekir. Filistinli kardeşlerimden istediğim gibi Türkiyeli kardeşlerimden de şunu istiyorum; Kudüs'e yönelik hedef ve amaçlarınız olsun, önünüzde bir yol haritası olsun. Öncelikle Filistin'in özgürleştirilmesi hedefiniz olsun. Bunun için Filistinli kardeşlerimizi maddi ve manevi anlamda desteklemeliyiz. Bizim uğruna mücadele verdiğimiz Kudüs toprakları, herhangi bir toprak değildir. Burası Miracın yaşandığı kutsal topraklardır." dedi. - "Gazze'deki ablukanın kaldırılması lazım" Mescid-i Aksa'nın temizlenmesi ve kutsal toprakların tekrar bütün Müslümanlara açılması gerektiğini belirten Meşal, "Filistin halkının sahip olduğu topraklara yeniden dönmesi için mücadelesine destek verilmelidir. Gazze'deki ablukayı kaldırmamız gerekiyor. Gazze'nin 12 yıldır yaşadığı ablukanın kalkmasının zamanı gelmiştir. Bunun için daha fazla mücadeleye ihtiyaç var. İşgalci İsrail'in hapishanelerindeki, kardeşlerimizi kurtarmamızın zamanı gelmiştir. Onları kurtarmak için hepinizin desteğine ihtiyacımız var." diye konuştu.