Kudüs mescitlerine getirilen ezan yasağı

Filistin Din İşleri ve Vakıflar Bakanı Yusuf Edis, pazartesi günü Kudüs'teki mescitlerde ezan okunmasının yasaklanmasının, ibadet özgürlüğünün ihlal etmesi anlamına geldiğini belirtti.
Kudüs Belediyesi'nin aldığı "ezan yasağı" kararıyla ilgili AA muhabirine konuşan Edis, söz konusu yasakla Kudüs'teki Müslüman, Hristiyan ve Arapların sesinin susturulmasının hedeflediğini söyledi.
Edis, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınacağı gün için getirilen bu yasağın geçersiz olduğunu, hiçbir şekilde sonuç getirmeyeceğini vurguladı.
Kudüs Belediyesi, ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasına ilişkin yapılacak kutlamalar nedeniyle pazartesi günü Kudüs'teki mescitlerde ezan okunmasının yasaklandığını duyurmuştu.
Trump başkanlığındaki ABD yönetiminin 6 Aralık 2017'de Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunun kabul edildiğini açıklaması, başta İslam dünyası olmak üzere tüm dünyada büyük tepkilere yol açmıştı. Kararın ardından Gazze ve Batı Şeria'nın birçok bölgesinde başlayan protestolar aralıksız olarak devam ediyor.
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