Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ''Eğer bugün biz ilk kıblemizi muhafaza etmezsek, korumazsak maazallah bugünkü kıblemizi güvence altında göremeyiz. Onun için bu mukaddes, onurlu, görev sadece Filistinli kardeşlerimizin omuzlarına yüklenen bir yük değildir. Kudüs meselesi 1,5 milyar Müslüman'ın her birinin imani meselesidir.'' dedi.

Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Gençlik Kolları teşkilatının Kestel Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği 19 Mayıs Gençlik İftarı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de gençlere olan bakış açısının 15 Temmuz darbe girişiminde göstermiş oldukları mücadeleden sonra değiştiğini söyledi.

Gençlerde Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için gereken potansiyelin bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, ''15 Temmuz'da yaşanan alçakça girişimde gençlerimizin bu bayrağın yere düşmemesi için ülkenin işgaline muhalefet etmek suretiyle, onlara mukavemet ederek göstermiş oldukları cesaret örneğinden hareketle biz diyoruz ki gençlerimiz bundan sonraki süreçte elinde silahıyla güvenlik güçleri olarak bu ülkenin savunması için değil, sadece darbe girişimlerine karşı bayrağımızı savunmak için değil aynı zamanda bu ülkeyi yüksek hedeflere ulaştırmak, muasır medeniyetler seviyesine de ulaştırmak için çaba sarf edecek potansiyeli, donanımı onlarda gördüğümüzü özellikle ifade ediyoruz.'' diye konuştu.