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"Kudüs meselesi 1,5 milyar Müslüman'ın her birinin imani meselesidir''

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 23:06 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: - "Eğer bugün biz ilk kıblemizi muhafaza etmezsek, korumazsak maazallah bugünkü kıblemizi güvence altında göremeyiz. Onun için bu mukaddes, onurlu, görev sadece Filistinli kardeşlerimizin omuzlarına yüklenen bir yük değildir. Kudüs meselesi 1,5 milyar Müslüman'ın her birinin imani meselesidir"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ''Eğer bugün biz ilk kıblemizi muhafaza etmezsek, korumazsak maazallah bugünkü kıblemizi güvence altında göremeyiz. Onun için bu mukaddes, onurlu, görev sadece Filistinli kardeşlerimizin omuzlarına yüklenen bir yük değildir. Kudüs meselesi 1,5 milyar Müslüman'ın her birinin imani meselesidir.'' dedi.

Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Gençlik Kolları teşkilatının Kestel Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği 19 Mayıs Gençlik İftarı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de gençlere olan bakış açısının 15 Temmuz darbe girişiminde göstermiş oldukları mücadeleden sonra değiştiğini söyledi.

Gençlerde Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için gereken potansiyelin bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, ''15 Temmuz'da yaşanan alçakça girişimde gençlerimizin bu bayrağın yere düşmemesi için ülkenin işgaline muhalefet etmek suretiyle, onlara mukavemet ederek göstermiş oldukları cesaret örneğinden hareketle biz diyoruz ki gençlerimiz bundan sonraki süreçte elinde silahıyla güvenlik güçleri olarak bu ülkenin savunması için değil, sadece darbe girişimlerine karşı bayrağımızı savunmak için değil aynı zamanda bu ülkeyi yüksek hedeflere ulaştırmak, muasır medeniyetler seviyesine de ulaştırmak için çaba sarf edecek potansiyeli, donanımı onlarda gördüğümüzü özellikle ifade ediyoruz.'' diye konuştu.

- ''Siyasette ustalığın şiarı, gençlerin önünü açmaktır''

Çavuşoğlu, gelişmiş batı toplumlarının giderek yaşlandığını ve yaş ortalamasının 50'nin üzerine çıktığını dile getirerek, şöyle konuştu:

''Türkiye 30 yaş nüfusuyla bu bölgede gerçekten büyük bir ruhu ifade ediyor ve Türkiye bu nedenle 'rüzgarlar fora' diyerek yüksek hedeflere doğru hızla koşmaya devam ediyor. Bize de siyasetçiler olarak düşen görev, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi siyasette ustalığın şiarı, gençlerin önünü açmaktır. Biz de bu çerçevede hareket etmek suretiyle sizlere güveniyoruz, inanıyoruz. Türkiye'yi yüksek hedeflere, yüce ufuklara kavuşturacak olan 2023'te, 2071'de bu ülkeyi tarihinde yaşadığı medeniyet şeklinde tekrardan dünya devletleri arasına getirecek olan sizlersiniz ve sizlere güveniyoruz. Biz gençlerin önünü açmaya çalışarak 18 yaşında seçilme hakkını sizlere vermeye çalışırken birileri bunun önünü kapatmak için sokak sokak dolaştı, televizyon televizyon dolaştı, hatta bazıları Meclis kürsüsünde yanına iki genç kardeşimizi alarak onlarla alay ederek 'Bunlar mı ülkeyi yönetecek?' diyerek sizleri hafife aldı. Bunları unutmayınız.''

Çavuşoğlu, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamına değinerek, şunları kaydetti:

''Eğer bugün biz ilk kıblemizi muhafaza etmezsek, korumazsak maazallah bugünkü kıblemizi güvence altında göremeyiz. Onun için bu mukaddes, onurlu görev sadece Filistinli kardeşlerimizin omuzlarına yüklenen bir yük değildir. Kudüs meselesi 1,5 milyar Müslüman'ın her birinin imani meselesidir. Zira Mescid-i Aksa veya Kudüs Kur'an-ı Kerim'deki ayetle sabittir ki o beldeler mübarek kılınmıştır ve dolayısıyla bizim için bir iman meselesidir. Kudüs gökte inşa edilip yere indirilmiş bir şehirdir. Kudüs, bugün Müslümanların adeta ciğerparesi olarak inim inim inleyen mukaddes bir beldedir. Bütün dünya gözlerini yumsa da herkes sırtını dönse de Türk milleti ve onun lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan asla bu noktada bir taviz vermeyecek, gözlerini yummayacak ve gerekeni yapmıştır. Bundan sonra da Allah'ın izniyle yapmaya devam edecektir.''

Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel Belediye Başkanı Yener Acar, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Bursa milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.

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