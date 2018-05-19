Kudüs mitinginde ilginç pankart! Kimse fark etmedi

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından Gazze'de yaşanan olaylarda İsrail askerlerinin 62 Filistinliyi öldürülmesiyle ilgili olarak dün İstanbul Yenikapı'da miting yapıldı. Mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Başbakan Binali Yıldırım, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, MHP lideri Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici katıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun birkaç gün önce Türkiye ile İsrail Enerji Bakanları'nın enerji işbirliği anlaşmasına ilişkin açıklamalarını hatırlatan gençlerin fotoğrafları sosyal medyada yayıldı. Karamollaoğlu'nun "İktidarlar miting yapmaz icraat yapar" sözlerine dikkat çeken gençler Kudüs dövizleriyle bu mesajı verdiler

Ankara'da Saadet Partisi binasında geçtiğimiz günlerde partisinin aday adaylarına hitap eden Temel Karamollaoğlu, "Daha iki gün önce hükümetin enerjiden sorumlu bakanı İsrail ile olan münasebetleri geliştirecek bir anlaşmayı imzaladı mı imzalamadı mı? Onu söyleyin. Siz o anlaşmayı rafa kaldıracak mısınız? İsrail’in bugüne kadar önünü açan onlarca karar aldınız hanginizi sonlandıracaksınız. Çıkıp miting yapacaksınız, kargalar güler yav. Tekrar söylüyorum. İktidarlar miting yapmaz icraat yapar" demişti.

