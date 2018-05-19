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Kudüs mitinginde ilginç pankart! Kimse fark etmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 09:23 | Son Güncelleme

Yenikapı Meydanı'nda dün gerçekleşen Filistin halkına destek amacıyla gerçekleştirilen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingine katılan Saadet Partili gençlerin ellerinde taşıdıkları dövizler dikkat çekti.

Kudüs mitinginde ilginç pankart! Kimse fark etmedi

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından Gazze'de yaşanan olaylarda İsrail askerlerinin 62 Filistinliyi öldürülmesiyle ilgili olarak dün İstanbul Yenikapı'da miting yapıldı. Mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Başbakan Binali Yıldırım, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, MHP lideri Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici katıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun birkaç gün önce Türkiye ile İsrail Enerji Bakanları'nın enerji işbirliği anlaşmasına ilişkin açıklamalarını hatırlatan gençlerin fotoğrafları sosyal medyada yayıldı. Karamollaoğlu'nun "İktidarlar miting yapmaz icraat yapar" sözlerine dikkat çeken gençler Kudüs dövizleriyle bu mesajı verdiler

Ankara'da Saadet Partisi binasında geçtiğimiz günlerde partisinin aday adaylarına hitap eden Temel Karamollaoğlu, "Daha iki gün önce hükümetin enerjiden sorumlu bakanı İsrail ile olan münasebetleri geliştirecek bir anlaşmayı imzaladı mı imzalamadı mı? Onu söyleyin. Siz o anlaşmayı rafa kaldıracak mısınız? İsrail’in bugüne kadar önünü açan onlarca karar aldınız hanginizi sonlandıracaksınız. Çıkıp miting yapacaksınız, kargalar güler yav. Tekrar söylüyorum. İktidarlar miting yapmaz icraat yapar" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kudüs Filistin israil ak parti Saadet Partisi Recep Tayyip Erdoğan temel karamollaoğlu

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
BİLGE LİDER TEMEL KARAMOLLAOĞLU İLE SAADET PARTİSİ AKP NİN SONU OLACAK.. İYİ PARTİ İKTİDAR MERAL AKŞENER CUMHURBAŞKANI OLACAK ALLAHIN İZNİYLE..
ne kudüs mitingi, düpedüz rte seçim mitingi
Çözebilselerdi linç ederlerdi. Çözememeleri bi yerde iyi olmuş:)
zulüm için deyil seçim için miting.
çözseler oy vermezler zaten
İKTİDAR MİTİNG YAPMAZ İCRAAT YAPAR AMA O ZAMAN İSRAİLİN DESTEĞİNİ KAYBEDER İKTİDAR.
Tek başarıları :)
akp mitinginde kimse anlamamış:) çok şaşırdım.
Her seçim öncesi yerli otomobil ve israil çıkışı yapmak farzdır bunu öğrenemediniz mi?
akilli cocuklar helal olsun gene birilerini kandirmisalar )
akp başkanı bu kadar mı aciz kaldın,,miting den başka birşey yok
Cuk diye oturmus
site akp düşmanları ile kaynıyor.beynı yıkanmış genç nüfus.gör artık gerçekleri.
19 mayıs böyle kutlasiniza para babaları İsraille kaymak gibi işler yapıyorlar zavallı insanlar ....
zamanında çalışıp güclenilmemiş merzifon eşşeği gibi bağırıyorlar, allah çalışkanların yanındadır israil arablara örnekdir. çalışmassan güçlü olmassan ezilirsin ,israili azdıranda abd,dir süper gücün önüne bütün islam alemini toplasan kofti olur.
Lidere selam durmayı öğrenin, madem icraat yapamıyorsunuz köstek olmayın köstebekler...
TÜRKİYE CUMHURIYETI DEVLETI OSMANLININDA SON KALESIDIR BUGUN OSMANLIYI SÖZDE SAVUNANLARIN YUZDE 90 I BASTA ATATÜRKE VE TURKIYEYE DUSMAN BU HABERLE İLGISİ YOK AMA BENIM DUSUNCEM BU
akp secmeni onu anlamasi icin 40 firin ekmek yemesi lazimdi
ne kudusu kardeşim. kendi mitinglerini yaptılar. madem kudustu. ince yada akşener niye yok. çünkü kendi mitinglerini yaptılar. sokakta bagırırlar anca. etsen tum sözleşmeleri israille. ne kadar samimi oldugunu görelim..ak parti menfaatçi parti. Allah fırsat vermesin
reyiz filistincilik oymuyor yine...ne hikmetse her seçimden önce israil filistine saldırıyor..reyiz mitingler düzenliyor..bağırıyor çağırıyor..ama sonuç yok.israil duymuyor bile..seçimleri akp nin alması için israil destek mi veriyor ne sanki..
Helal olsun size saadet partisi gençlik örgütü iyi kapak yapmışsınız
Çok zekice bi eleştiri şekli
Beyi Durunca Göz Görmez , Tebrik ediyorum Pankart açan Gençleri ... MİKEMEEEL
BEYİN YANIK BUNLARIN YA
Temel vurdu gol oldu
makarnacılar bu ince detayı anlayacak beyin nerde zaten beyin olsa vatan hainlerine oy vermezler
Kapak olmuş
Hükümet şov yapti. Secime kadar israil karşıtlığı devam edecek. 25 haziranda mi buyukelci gidecek yoksa 1 ay sonra mi gidecek onu merak ediyorum.
Seçim mitingi.
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