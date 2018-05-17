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"Kudüs" mitinginin afişi Galata Kulesi'ne yansıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 23:38 | Son Güncelleme

YENİKAPI'da yapılacak olan 'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitinginin görsel tanıtımı Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-YENİKAPI'da yapılacak olan 'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitinginin görsel tanıtımı Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Görselde, 'İnsanlık Adına Haydi Meydana' sloganı kullanıldı Galata Kulesi'ni gezmeye gelenler, duvara yansıtılan yazının cep telefonlarıyla fotoğrafını çekti.

(FOTOĞRAF)

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