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"KUDÜS" MİTİNGİNİN AFİŞİ GALATA KULESİ'NE YANSITILDI  

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 23:38 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İstanbul DHA Yenikapı'da yapılacak olan 'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitinginin görsel tanıtımı Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

Haber - Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İstanbul DHA
Yenikapı'da yapılacak olan 'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitinginin görsel tanıtımı Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Görselde, 'İnsanlık Adına Haydi Meydana' sloganı kullanıldı Galata Kulesi'ni gezmeye gelenler, duvara yansıtılan yazının cep telefonlarıyla fotoğrafını çekti.

Görüntü dökümü:
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-Galata Kulesi
-Duvara yansıtılan miting görseli
-Görseli cep telefonu ve fotoğraf makinesi ile çekenler
-Genel ve detay görüntüler

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