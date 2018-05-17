"KUDÜS" MİTİNGİNİN AFİŞİ GALATA KULESİ'NE YANSITILDI  

Haber - Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İstanbul DHA

Yenikapı'da yapılacak olan 'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitinginin görsel tanıtımı Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Görselde, 'İnsanlık Adına Haydi Meydana' sloganı kullanıldı Galata Kulesi'ni gezmeye gelenler, duvara yansıtılan yazının cep telefonlarıyla fotoğrafını çekti.

Görüntü dökümü:

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-Galata Kulesi

-Duvara yansıtılan miting görseli

-Görseli cep telefonu ve fotoğraf makinesi ile çekenler

-Genel ve detay görüntüler

