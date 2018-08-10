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"Kudüs Renkleri" sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 22:13 | Son Güncelleme

Bağımsız Sanat Vakfı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergi, "Mobil Resim Atölyesi" adlı proje kapsamında izlenime sunuluyor - Vakt-i Kıraat Derneği Halkla İlişkiler Sorumlusu Kamil Arslan: - "Sergide 30'u aşkın eser yer alıyor. Fakat proje kapsamında daha fazla eser vardı. Birtakım problemlerden, İsrail'in ambargosundan dolayı bazı eserleri Türkiye'ye getiremedik"

İSTANBUL (AA) - Vakt-i Kıraat Derneği ile Filistin'de faaliyet gösteren Burç El Lak Lak Derneği'nin birlikte düzenlediği "Kudüs Renkleri" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Bağımsız Sanat Vakfı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergi, Kudüs'ün önemli tarihi ve kutsal mekanlarına dikkati çekmek, ressamlık mesleğinin profesyonel anlamda yaygınlaşmasını sağlamak, gençlerin profesyonel bir ressam olmaları için destek olmak amacıyla açılan "Mobil Resim Atölyesi" adlı proje kapsamında izlenime sunuldu.

- "Sergide 30'u aşkın eser yer alıyor"

AA muhabirine açıklamada bulunan Vakt-i Kıraat Derneği Halkla İlişkiler Sorumlusu Kamil Arslan, proje kapsamında Filistin'in Nablus ve Haliliye kentinden amatör 6 sanatçının Türkiye'ye eserlerini sergilemek amacıyla geldiğini söyledi.

Arslan, serginin 2 aylık bir hazırlık sürecinden sonra tamamlandığını belirterek, "Sergide 30'u aşkın eser yer alıyor. Fakat proje kapsamında daha fazla eser vardı. Birtakım problemlerden, İsrail'in ambargosundan dolayı bazı eserleri Türkiye'ye getiremedik." dedi.

Proje kapsamında yer alan eserlerin daha sonra bir kitap haline getireleceğini aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de sanatseverlere, yeni nesil sanatçıların beğenisine sunulacak. Aynı zamanda bu kitap Türk, İslam kültürünü ve medeniyetine bir nevi armağan olacak. Kitap haline geldikten sonra bu eserlere ulaşım da daha kolay olacak."

- "Filistinli genç ressamlar için Türkiye'deki STK'lar elinden geleni yapmalı"

Bağımsız Sanat Vakfı kurucusu Hülya Yazıcı da vakfın galerisinin kapısını Filistinli gençlere destek vermek amacıyla seve seve açtığını dile getirerek, "Hepimizin içinde Filistin için bir şeyler yapma isteği vardır ama hep elimiz, kolumuz bağlı. Az da olsa onlar için karınca, kararınca ne yapabiliriz düşüncesi ile kapımızı açtık." diye konuştu.

Yazıcı, "Mobil Resim Atölyesi" projesinin geniş alanlara yayılması gerektiğinin de altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu amatör Filistinli ressamlarımız alanlarında daha iyi nasıl eğitim alabilirler? Filistin'de imkanlar kısıtlı, bu konuda Türkiye'deki STK'ların elinden geleni yapmaları gerekli diye düşünüyorum. Yetenekli gençlerin burada eğitilmesine çaba gösterilebilir."

- "Sergi, Türkiye ve Filistin arasında çok güzel bir kültürel bağa vesile oldu"

Serginin küratörlerinden Raneem Razem ise sergideki eserlerde sulu boya, akrilik boya tekniklerini kullanıldığını belirtti.

Razem, resimlerde Kudüs'ün önemli mekanlarını farklı karelerden ele aldıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sergi Türkiye ve Filistin arasında çok güzel bir kültürel bağa vesile oldu. Ayrıca Türklere yakından Kudüs'ü görebilmeleri için bir fırsat. Sergiye gelenler yakından Mescid-i Aksa'nın minarelerini, Kudüs'ün sokaklarını, Filistin'deki sosyal hayatı görebilecekler."

Hibe El Fettaş, Sündüs El Recebi ve Emira El Sus'un eserlerinin yer aldığı sergi, 18 Ağustos'a kadar görülebilecek.

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