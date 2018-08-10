"Kudüs Renkleri" sergisi açıldı

Arslan, serginin 2 aylık bir hazırlık sürecinden sonra tamamlandığını belirterek, "Sergide 30'u aşkın eser yer alıyor. Fakat proje kapsamında daha fazla eser vardı. Birtakım problemlerden, İsrail'in ambargosundan dolayı bazı eserleri Türkiye'ye getiremedik." dedi.

Bağımsız Sanat Vakfı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergi, Kudüs'ün önemli tarihi ve kutsal mekanlarına dikkati çekmek, ressamlık mesleğinin profesyonel anlamda yaygınlaşmasını sağlamak, gençlerin profesyonel bir ressam olmaları için destek olmak amacıyla açılan "Mobil Resim Atölyesi" adlı proje kapsamında izlenime sunuldu.

Proje kapsamında yer alan eserlerin daha sonra bir kitap haline getireleceğini aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de sanatseverlere, yeni nesil sanatçıların beğenisine sunulacak. Aynı zamanda bu kitap Türk, İslam kültürünü ve medeniyetine bir nevi armağan olacak. Kitap haline geldikten sonra bu eserlere ulaşım da daha kolay olacak."

- "Filistinli genç ressamlar için Türkiye'deki STK'lar elinden geleni yapmalı"

Bağımsız Sanat Vakfı kurucusu Hülya Yazıcı da vakfın galerisinin kapısını Filistinli gençlere destek vermek amacıyla seve seve açtığını dile getirerek, "Hepimizin içinde Filistin için bir şeyler yapma isteği vardır ama hep elimiz, kolumuz bağlı. Az da olsa onlar için karınca, kararınca ne yapabiliriz düşüncesi ile kapımızı açtık." diye konuştu.

Yazıcı, "Mobil Resim Atölyesi" projesinin geniş alanlara yayılması gerektiğinin de altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu amatör Filistinli ressamlarımız alanlarında daha iyi nasıl eğitim alabilirler? Filistin'de imkanlar kısıtlı, bu konuda Türkiye'deki STK'ların elinden geleni yapmaları gerekli diye düşünüyorum. Yetenekli gençlerin burada eğitilmesine çaba gösterilebilir."