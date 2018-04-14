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Kudüs sokaklarında Miraç Kandili coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 18:39 | Son Güncelleme

Kudüs sokaklarında Miraç Kandili coşkusu

KUDÜS (AA) - Miraç Kandili vesilesiyle yüzlerce Filistinli öğrenci Kudüs sokaklarında bando gösterisi yaparak Mescid-i Aksa'ya yürüdü.

Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen her yaştan öğrencinin katıldığı yürüyüşe Filistinliler oldukça yoğun ilgi gösterdi.

Renkli üniformalar giyen bando takımları, Zehra Caddesi'nden başladıkları yürüyüşte, çevredekilerin sevgi gösterileri arasında Selahaddin ve Sultan Süleyman caddelerinden geçerek "Eski Şehir"in en önemli giriş kapılarından "Şam'a" geldi.

Şam Kapısı'na gelen her bando, Filistin Ulusal Marşı'nı çalarak Eski Şehre girdi. Eski Şehrin sokaklarından geçen bandolar Kattanin (pamukçular) Kapısı'ndan geçerek Mescid-i Aksa'nın avlusuna ulaştı. Mescid-i Aksa'da renkli görüntüler oluşturan bando takımları, burada da gösterilerine devam etti.

Mescid-i Aksa içerisindeki ziyaretçiler, her yıl düzenlenen bu yürüyüşü cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

Öğrencilerin yürüyüşü, Mescid-i Aksa'nın avlusunda bir müddet dolaştıktan sonra Kubbetu's Sahra'nın etrafında atılan turla son buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Kudüs Miraç Kandili

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