HABER

Kudüs tasarısının BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 01:24 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Filistin Devlet Başkanı Abbas, FKÖ'nün Washington'daki Komisyon Başkanı Zumlut'u istişare için çağırdı

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Washington'daki Komisyon Başkanı Büyükelçi Hüsam Zumlut'u istişare için çağırdığı bildirildi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Zumlut'u, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda alınan Kudüs kararı ve bu karara ilişkin gelecekte atılacak adımlarla ilgili istişare için çağırdığı ifade edildi.

Maliki, büyükelçi rütbesi taşıyan Zumlut'un görevini ifa etmek üzere yeniden Washington'a döneceğini belirtti.

Abbas'ın Stratejik İşler Danışmanı görevini de yürüten Zumlut, Filistin'in ABD'de büyükelçiliği bulunmadığı için büyükelçi sıfatıyla FKÖ Komisyon Başkanı olarak görev yapıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına ilişkin açıklamasının ardından Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren tasarı, BM Genel Kurulu'nda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Piyango bileti sorgula! Milli Piyango sonuçları belli oldu!

Milli Piyango bileti sorgula! Milli Piyango sonuçları belli oldu!

Son dakika: Balıkesir'de deprem! (Son depremler-AFAD)

Son dakika: Balıkesir'de deprem! (Son depremler-AFAD)

WhatsApp neden çöktü? BTK'dan açıklama geldi

WhatsApp neden çöktü? BTK'dan açıklama geldi

Nazlı Çelik Engin Öztürk'ün evine girerken görüldü

Nazlı Çelik Engin Öztürk'ün evine girerken görüldü

Hadise'nin ayrılık nedeni ortaya çıktı

Hadise'nin ayrılık nedeni ortaya çıktı

Erdoğan'dan Abdullah Gül'e ağır sözler

Erdoğan'dan Abdullah Gül'e ağır sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni yıl kutlamasında gerginlik! Suriye bayrağı...

Yeni yıl kutlamasında gerginlik! Suriye bayrağı...

Türkiye yeni yıla böyle girdi

Türkiye yeni yıla böyle girdi

Yeni yılın ilk bebeği Siirt'te dünyaya geldi

Yeni yılın ilk bebeği Siirt'te dünyaya geldi

Kato Dağı'nda yılbaşı sürprizi! Yıldız futbolcu ve şarkıcı...

Kato Dağı'nda yılbaşı sürprizi! Yıldız futbolcu ve şarkıcı...

Taksim'de korkutan olay! Çok sayıda ekip sevk edildi

Taksim'de korkutan olay! Çok sayıda ekip sevk edildi

Bu kez de Karaköy'de ortaya çıktılar

Bu kez de Karaköy'de ortaya çıktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.