Kudüs tasarısının BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Washington'daki Komisyon Başkanı Büyükelçi Hüsam Zumlut'u istişare için çağırdığı bildirildi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Zumlut'u, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda alınan Kudüs kararı ve bu karara ilişkin gelecekte atılacak adımlarla ilgili istişare için çağırdığı ifade edildi.

Maliki, büyükelçi rütbesi taşıyan Zumlut'un görevini ifa etmek üzere yeniden Washington'a döneceğini belirtti.

Abbas'ın Stratejik İşler Danışmanı görevini de yürüten Zumlut, Filistin'in ABD'de büyükelçiliği bulunmadığı için büyükelçi sıfatıyla FKÖ Komisyon Başkanı olarak görev yapıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına ilişkin açıklamasının ardından Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren tasarı, BM Genel Kurulu'nda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti.

(AA)