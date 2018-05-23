KUDÜS (AA) – Kudüs uleması, kendisine hediye edilen ve Mescid-i Aksa'nın olduğu alana sözde Süleyman Mabedi'nin inşa edildiğini gösteren Kudüs fotoğrafı önünde gülerek poz veren ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'a tepki gösterdi.

"Kudüs Vakıflar, İslam Mukaddesatı ve İşleri Konseyi", "Yüksek İslam Heyeti", "Filistin Fetva Kurulu" ve "İslami Vakıflar İdaresi"nden yapılan ortak yazılı açıklamada, ABD'ye "ırkçı" İsrail büyükelçisini çekmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, ABD Büyükelçisi Friedman'ın söz konusu davranışının dinsel çatışmaya yol açacağı uyarısında bulunularak, "Bu fiili reddediyor ve kınıyoruz. ABD yönetiminden, kutsal topraklarımızda Müslümanlara meydan okuyan ve onları provoke eden bu ırkçı büyükelçisini çekmesi talebinde bulunuyoruz. Mescid-i Aksa sadece Müslümanlara aittir ve parçalanmayı ve paylaşılmayı asla kabul edemez." denildi.

ABD yönetimine İslam dünyasından açıkça özür dilemesi çağrısı yapılan açıklamada, "Mescid-i Aksa'yı yıkma çağrısında bulunan muhakkak kendi evini ve varlığını yıkacaktır. Başkalarına ait olanın üzerinde, sözde mazisini inşa etme çağrısında bulunan kişi, insanlığın tahrip olmasına yol açan, histerik ve çılgın bir ruh hali yaşıyordur." ifadelerine yer verildi.