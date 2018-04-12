Kudüs ve Filistin Müftüsü Hüseyin: “Kudüs’ten vazgeçmek, Mekke ve Medine’yi vazgeçmek gibidir”

Kudüs ve Filistin Müftüsü, Mescidi Aksa hatibi Şeyh Muhammed Hüseyin, “Kudüs’ten vazgeçmek, Mekke ve Medine’yi vazgeçmek gibidir” dedi.
Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Kudüs’ü kucaklayan Filistin’in, sadece Filistinlilere değil tüm Araplara ve Müslümanlara ait olduğunu, Kudüs’teki Filistin topraklarının İsrail işgaline satışını kolaylaştırmanın haram olduğunu söyledi. “Kudüs’ten vazgeçmek, Mekke ve Medine’yi vazgeçmek gibidir” diyen Şeyh Hüseyin, ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınmasının uluslararası hukuka ve anlaşmalara aykırı olduğuna dikkat çekti.
Hüseyin, Kudüs’ün işgal altında bir kent olduğunu hatırlatarak ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınmasının gerçekleşmesi halinde bunun sadece Filistinlilere değil tüm Araplara ve Müslümanlara açıkça saldırı anlamına geleceğini söyledi.
ABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladı
Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler
Bursa'daki cinayet anı saniye saniye kamerada
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Korkunç olay için karar verildi! Kayınpederi genç kadına dehşeti yaşattı
Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı
Ermenek ihalesinde ortalık fena karıştı!
Esad'ın son fotoğrafı ortaya çıktı
Araba kapısı kilitli kalırsa ne yapmak gerekir? Başıma gelmez demeyin!
İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere
AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber
Apple’ın İOS 11.3 güncellemesi tamir gören iPhone’ları bozdu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum