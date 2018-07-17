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Kudüs ve Mescid-i Aksa fotoğrafları sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 21:02 | Son Güncelleme

Filistinli foto muhabirlerinin çektiği Kudüs ve Mescid-i Aksa fotoğraflarından oluşan sergi Kızılay metro istasyonunda vatandaşların beğenisine sunuldu

Kudüs Bilinci Derneği ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından düzenlenen, Filistinli foto muhabirlerinin objektifinden "14 Temmuz Mescid-i Aksa Direnişi"ni konu alan fotoğraf sergisi Kızılay metro istasyonunda Başkentliler ile buluştu.

Kudüs Bilinci Derneği Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Merve Pınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Temmuz 2017 tarihinde İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa'da ezan ve namazı yasaklanmasından sonra 19 gün süren direnişin fotoğraflarının sergilendiğini ifade etti.

Pınar, İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa'ya yönelik bu kararlarının tarihi bir süreci başlattığına işaret ederek, "Sergiyle beraber, Kudüs Bilinci Derneği olarak o sürecin daha iyi anlaşılması adına bir kitap hazırladık. Hazırladığımız kitapta 14 Temmuz 2017 tarihinden 1 Ağustos 2017 tarihine kadar bölgede yaşananların fotoğraflarını ve gün gün neler yaşandığını yayınladık." dedi.

Sergilenen fotoğrafların büyük bir kısmının "14 Temmuz Mescid-i Aksa Direnişi" ismiyle hazırlanan kitapta da bulunabileceğini söyleyen Pınar, "Tarihe tanıklık etmesi anlamında, Kudüs'te yaşanan bu zulümlere hangi ülkenin ne zaman ve nasıl tepki verdiğini, neler yaşandığını, Filistinlilerin nasıl hareket ettiğini anlatmaya çalıştık." diye konuştu.

Kızılay Metro Sanat Galerisi'ndeki Sergi, 22 Temmuz'a kadar devam edecek.

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14 Temmuz Mescid-i Aksa Direnişi Kudüs ve Mescid-i Aksa fotoğrafı sergisi

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