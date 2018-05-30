Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nden Filistinli yetimlere iftar

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü İbrahim Furkan Özdemir AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi olarak Kudüs’te, Filistin’in farklı şehirlerinden gelen yetimler ve aileleriyle beraber iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi tarafından Dünya Yetimler Günü münasebetiyle işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Beyt Hanina beldesinde bulunan Nuru'l Huda Toplum Merkezi’nde düzenlenen iftar programına 70’i yetim olmak üzere aileleriyle beraber 150 kişi katıldı.

Ramazan ayının Kudüs’te farklı bir atmosferde geçtiğini belirten Özdemir, şunları söyledi:

"Bizler de Yunus Emre Enstitüsü’nün (YEE) destekleriyle hem yetimlere her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek hem de kendilerine, şişme oyun parkı getirerek ve hediyeler alarak işgalin zorluklarından biraz olsun uzaklaşmalarını sağladığımız için çok mutluyuz."

Özdemir, yetimin yüzünü güldürmelerinin kendileri için özel bir anlam taşıdığını kaydederek, "Belki de şu hayatta en güzel, en anlamlı şey, yetimin yüzünü güldürmek. Bugün hem yetimlerin hem bizlerin yüzleri güldü." diye konuştu.

Öte yandan Kudüs Zekat Komitesi Gönüllüsü Rezan Şerif de "Bugün Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi tarafından verilen iftar programına 55 yetim aileleriyle, 18’i de Kudüs Zekat Komitesine bağlı yetimhaneden olmak üzere 70’i aşkın Filistinli yetim katıldı." dedi.

Şerif, iftar öncesi düzenlenen etkinliklerde yetim çocukların eğlendiğini, mutlu olduğunu söyleyerek, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’ne bu programı düzenlediği için şükranlarını sundu.

