Kudüs zirvesinde alınan kararlar sonrası Erdoğan'dan sert açıklama: 'Bir kez daha reddediyoruz'

İSRAİL'İN İŞLEDİĞİ SUÇLAR İÇİN SORUŞTURMA KOMİTESİ KURULMALIDIR İsrail'in katliamlardaki sorumluluğunu belirlemek üzere uluslararası bir soruşturma komitesi kurulması elzemdir.

ALTINI ÇİZİYORUM: FİLİSTİN'E ULUSLARARASI BARIŞ GÜCÜ GÖNDERİLMESİ ŞARTTIR Her gün gencecik evlatlarını İsrail terörüne kurban veren Filistin halkına uluslararası barış gücü gönderme dahil, bunun altını çiziyorum, uluslararası barış gücü gönderme dahil bir koruma sağlanması şarttır.

Bu çerçevede, İsrail'in bu suçları ABD'nin desteğiyle işlediği aşikardır. BMGK başta olmak üzere, uluslararası toplumun Filistin konusunda yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi gereklidir.

Bugünkü zirvede, Filistin davasına verdiğimiz desteği bir kez daha göstererek bildirgemizi kabul ettik.

Bu sorumsuz politikalar, İsrail'i gasp ve şiddet yönünden daha da azdıracaktır. 14 Mayıs'ta yaşanan katliam, yeni dönemin en açık göstergesidir.

Filistin davasının hep takipçisi olduk. Kudüs kırmızı çizgimizdir. ABD'nin hukuksuz Kudüs kararının herhangi bir kıymet-i harbiyesi yok. Sadece kendileri çalarlar, kendileri oynarlar.

İsrail'in hesap vermesi gerekiyor ve er ya da geç vereceklerdir.

Bütün ülkeleri, Filistin devletini ve onun başkenti olarak da Kudüs'ü tanımaya davet ediyoruz.

ABD'nin Kudüs konusundaki kararını bir kez daha reddediyoruz.

Zil takıp oynamak suretiyle orada yapılan açılış töreninin bizim nazarımızda bir kıymet-i harbiyesi yoktur.

HİÇBİR ÜLKE ŞANTAJLARA BOYUN EĞMEMELİDİR



Dünyadaki hiçbir devletin şantaja boyun eğerek egemenlik haklarını çiğnetmeyeceğine inanıyoruz.

İSRAİL ÜRÜNLERİNİN PİYASALARA GİRMESİ MUTLAKA ENGELLENMELİDİR



Artık sabrımızın sonuna geldik. Üye devletler ve uluslararası toplum, yasa dışı İsrail yerleşimlerinde imal edilen ürünlerin piyasalara girmesini mutlaka engellemelidir.

ÜLKELER, FİLİSTİN'E YÖNELİK TUTUMLARINA GÖRE DEĞERLENDİRECEĞİZ



Bundan sonra uluslararası görevlere adaylığını koyan ve destek talep eden ülkeleri, Filistin'e yönelik tutumlarına göre değerlendireceğiz.

Tüm üye devletlere, bu kritik süreçte ajansa olan destek ve katkılarını arttırma çağrısı yapıyoruz.

RAMAZAN AYI BOYUNCA FİLİSTİN'E YARDIM KAMPANYASI



Ramazan ayı boyunca, İİT üyesi tüm ülkelerde Filistin için yardım kampanyası yapacağız.

