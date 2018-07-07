Kudüslü kadınlar 'el emeği göz nuru' ürünlerini sergiledi

NABLUS (AA) - Batı Şeria'daki Nablus kentinde Kudüslü kadınların "el işi göz nuru" ürünleri ve meşhur yöresel lezzetlerinin yer aldığı "Bab el-Amud" adlı sergi açıldı.
Nablus Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen sergide, Kudüs'e özel el işi ürünler ve yöresel tatlar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
Filistin Kültür Bakanı Rula Maya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistinli kadınlar, mirasını ve tarihini korurken, eşi, ailesi ve tüm topluma ekonomik olarak katkıda bulunabiliyor. Bu sergi, Filistin halkının gurur duyduğumuz bir tarihi ve kültürü olduğunu gösteriyor." dedi.
Öte yandan serginin düzenleyicisi Fatıma Berkavi, festivalin amacının, Kudüslü kadınların ürünlerini pazarlamasına yardımcı olmak ve Kudüs ile Filistin'in diğer şehirleri arasındaki bağları güçlendirmek olduğunu ifade etti.
Sergi, pazartesi gününe kadar açık kalacak.
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