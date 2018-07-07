HABER

Kudüslü kadınlar 'el emeği göz nuru' ürünlerini sergiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 18:31 | Son Güncelleme

Kudüslü kadınlara ekonomik destek sağlamak ve Filistin şehirleri arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla Batı Şeria'nın Nablus kentinde açılan sergide, el işi ürünler ve meşhur yemekler beğeniye sunuluyor

NABLUS (AA) - Batı Şeria'daki Nablus kentinde Kudüslü kadınların "el işi göz nuru" ürünleri ve meşhur yöresel lezzetlerinin yer aldığı "Bab el-Amud" adlı sergi açıldı.

Nablus Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen sergide, Kudüs'e özel el işi ürünler ve yöresel tatlar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Filistin Kültür Bakanı Rula Maya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistinli kadınlar, mirasını ve tarihini korurken, eşi, ailesi ve tüm topluma ekonomik olarak katkıda bulunabiliyor. Bu sergi, Filistin halkının gurur duyduğumuz bir tarihi ve kültürü olduğunu gösteriyor." dedi.

Öte yandan serginin düzenleyicisi Fatıma Berkavi, festivalin amacının, Kudüslü kadınların ürünlerini pazarlamasına yardımcı olmak ve Kudüs ile Filistin'in diğer şehirleri arasındaki bağları güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Sergi, pazartesi gününe kadar açık kalacak.

PARTNERÖyle bir şey yiyorlar ki...Öyle bir şey yiyorlar ki...
Kızının düğünü için hazırlık yaparken, pencereden düşüp öldü (2)Kızının düğünü için hazırlık yaparken, pencereden düşüp öldü (2)
HDP'li Ayşe Acar Başaran TBMM'deki milletvekili yeminin yine 22 saniyede tamamladı!HDP'li Ayşe Acar Başaran TBMM'deki milletvekili yeminin yine 22 saniyede tamamladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Kudüslü Kadınlar Nablus sergi

En Çok Okunan Haberler

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Kenan Sofuoğlu'nun Lamborghinisi ile ilgili dikkat çeken detay!

Kenan Sofuoğlu'nun Lamborghinisi ile ilgili dikkat çeken detay!

Bodrum'da iğrenç olay! Döve döve hastanelik ettiler

Bodrum'da iğrenç olay! Döve döve hastanelik ettiler

TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı

TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı

Diğer Haberler
Diyarbakır'daki kanlı infazı terör örgütü PKK üstlendi!

Diyarbakır'daki kanlı infazı terör örgütü PKK üstlendi!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde inşaatta göçük: 3 ölü, 1 yaralı!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde inşaatta göçük: 3 ölü, 1 yaralı!

HDP'li Ayşe Acar Başaran TBMM'deki milletvekili yeminin yine 22 saniyede tamamladı!

HDP'li Ayşe Acar Başaran TBMM'deki milletvekili yeminin yine 22 saniyede tamamladı!

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, TBMM'deki yemin törenine bu kez de motoruyla geldi!

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, TBMM'deki yemin törenine bu kez de motoruyla geldi!

CHP'li Tufan Köse TBMM'deki milletvekili yemini esnasında heyecandan kürsüdeki suyu devirdi!

CHP'li Tufan Köse TBMM'deki milletvekili yemini esnasında heyecandan kürsüdeki suyu devirdi!

CHP milletvekili Servet Ünsal dördüncü denemede yemin edebildi

CHP milletvekili Servet Ünsal dördüncü denemede yemin edebildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.