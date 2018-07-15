KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
Türkiye'nin Filistin nezdindeki Başkonsolosluğunda düzenlenen anma törenine, Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Erman Topçu, TİKA Filistin Program Koordinatörü Bülent Korkmaz, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Furkan Özdemir, Türk Kızılayı Filistin Delegasyon Başkanı Yiğit Olçay'ın yanı sıra başkonsolosluk çalışanları ve davetliler katıldı.
Anma töreni şehitler için saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Tören sırasında bir konuşma yapan Geçici Maslahatgüzar Topçu, 15 Temmuz'un Türk milletinin tarihinde yaşanan en önemli kırılma noktalarından biri olduğunu söyledi.
Türk halkının devletine sahip çıkmak için canını ortaya koyduğunu dile getiren Topçu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Hürriyet gazetesindeki makalesinde de değindiği gibi 15 Temmuz'da verilen direniş dünyadaki bütün darbecilere milli iradenin üstünde hiçbir güç olmadığını en açık şekilde göstermiştir." dedi.
Topçu, 15 Temmuz'un FETÖ terör örgütünün buz dağının görünen kısmını yansıttığını, darbe girişimin ardından güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonların bahsi geçen örgütün devletin içine ne denli sızdığını ortaya koyduğunu belirtti.
Türk halkının 15 Temmuz'da darbe girişimine karşı verdiği mücadeleye değinen Topçu, Türk milletinin geçmişte olduğu gibi gerekirse canını hatta sevdiklerini feda ederek hiçbir zaman devletine karşı yapılan hiçbir saldırıyı kabul etmeyeceğini söyledi.
Türkiye'nin mazlumların umudu olduğunu bu nedenle de Türk milletinin var gücüyle çalışmaya devam edeceğini ifade eden Topçu, "Tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, gazilerimizin ve Türk milletinin verdiği büyük mücadele için şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Anma etkinliği kapsamında AA'nın darbe girişimi gecesine ait fotoğrafları da törene katılanlar için sergilendi.
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