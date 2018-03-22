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Kudüs'te 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 22:20 | Son Güncelleme

AA'nın Global İletişim Ortaklığı'nı üstlendiği 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 10 ülkeden 700'e yakın akademisyen ve siyasetçiyi Kudüs'te bir araya getirecek - Kongrede üç gün boyunca 30 ayrı oturumda bilimden sanata, kültürden mimariye, dinden tarihe, disiplinler arası 500'e yakın sunum yapılacak

KUDÜS (AA) - Gazi Üniversitesi, Turkish Studies Dergisi ve Kudüs Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (INCSOS 2018)" 23 Mart'ta Kudüs'te başlıyor.

İlki Turkish Studies Dergisi'nce İspanya'nın Endülüs bölgesinde gerçekleştirilen kongrenin ikincisi bu yıl, Gazi Üniversitesi, Turkish Studies Dergisi ve Kudüs Üniversitesi iş birliğinde 23-25 Mart'ta Kudüs'te yapılacak.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün banliyölerinden sayılan ve İsrail'in "güvenlik" gerekçesiyle ördüğü "Ayrım Duvarı"nın diğer yakasında kalan Ebu Diys beldesindeki Kudüs Üniversitesi'nde düzenlenecek kongreye başta Türkiye olmak üzere yaklaşık 10 ülkeden 700'e yakın akademisyen ve siyasetçi katılacak.

Üç gün sürecek kongre, eş zamanlı 7 sempozyum şeklinde gerçekleştirilecek. Akademisyenler, 30 ayrı oturumda "tarih ve sanat araştırmaları", "din ve toplum", "felsefe, davranış ve sağlık bilimleri", "bilişim teknolojileri ve uygulamalı bilimler", "ekonomi, hukuk ve siyaset", "eğitim bilimleri", "dil ve edebiyat" gibi bilim, sanat ve kültür alanlarında 500'e yakın sunum yapacak.

- "Türkiye'nin işgal altındaki Kudüs şehrine verdiği önemi gösteriyor"

"INCSOS 2018" Hazırlık Komitesi Üyesi Mutesim Hamdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu büyüklükteki bilimsel bir kongrenin Kudüs Üniversitesi'nde yapılmasının kendileri için çok anlamlı olduğunu belirterek, "Bu kongre bir kez daha Türkiye ile Filistin arasındaki tarihi ilişkilerin önemini ortaya koyuyor ve Türkiye'nin işgal altındaki Kudüs şehrine verdiği önemi gösteriyor." dedi.

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına işaret eden Hamdan, "Konuklarımız ABD'nin Kudüs kararı sonrasında İsrail'in Filistin halkına ve kutsal alanlara yönelik ihlalleri gölgesinde başkentleri Kudüs'te yaşadıkları acılara şahitlik edecekler." ifadelerini kullandı.

AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu kongreye Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü de destek veriyor.

Türk Tarih Kurumu ve Hitit Üniversitesi'nin de ana destekçileri olduğu kongreye ayrıca Balıkesir Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, MAK Danışmanlık, Cambridge Scholars Yayınevi, AND Center, Kudüs Open Üniversitesi, Arap Amerikan Üniversitesi ve en-Necah Milli Üniversitesi de destek sağlıyor.

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