HABER

Kudüs'te 5 Filistinli gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 16:48 | Son Güncelleme

Müslüman mezarlığına zarar veren Yahudi yerleşimcileri engellemeye çalışan 5 Filistinli gözaltına alındı

KUDÜS (AA) - İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın bitişiğinde yer alan Rahmet Kapısı Mezarlığı bölgesinde, 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından Halid Ebu Tayeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Müslüman mezarlığına zarar veren Yahudi yerleşimcileri engellemeye çalışan 5 Filistinliyi gözaltına aldığını söyledi.

Tayeh, gözaltına alınan 5 Filistinli gencin Aksa'nın El-Esbat (Aslanlı) Kapısı yakınındaki polis merkezine götürüldüğünü belirtti.

PARTNERBiz o zamanlar Almanya'daydık!Biz o zamanlar Almanya'daydık!
Engelliyi otobüse almayan şoföre 2 bin lira cezaEngelliyi otobüse almayan şoföre 2 bin lira ceza
11 yaşındaki Berrak'ın cenazesi bulundu11 yaşındaki Berrak'ın cenazesi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
5 Filistinli gözaltına alındı Kudüs

En Çok Okunan Haberler

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldız Valbuena'yı istiyor

Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldız Valbuena'yı istiyor

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Erzurum'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

Erzurum'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

Avcılar'da telefonlar neden çekmiyor, internet neden yok? Açıklama geldi

Avcılar'da telefonlar neden çekmiyor, internet neden yok? Açıklama geldi

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.