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Kudüs’te bıçaklı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 19:17 | Son Güncelleme

Kudüs’te bıçaklı saldırı

KUDÜS (AA) – İşgal altındaki Doğu Kudüs'te önlenen bir bıçaklı saldırıda İsrailli bir güvenlik görevlisinin ağır yaralandığı, saldırıyı düzenlediği iddia edilen kişinin de polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, “Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bıçaklı saldırı girişiminde bir güvenlik görevlisi yaralandı. Bölgede bulunan polis tarafından saldırıyı gerçekleştiren kişi etkisiz hale getirildi. Yaralanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.” ifadelerine yer verildi.

Olayın gerçekleştiği Eski Şehir’deki El-Vad yolu İsrail güvenlik güçlerince kapatılarak kordon altına alındı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, eylemi gerçekleştiren şahsın olay yerinde İsrail polisi tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Olayı gerçekleştiren kişinin kimliğine ilişkin İsrail veya Filistin resmi kaynaklarından şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail’in Yediot Ahronot gazetesi ise eylemi gerçekleştiren kişinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentine bağlı Ukraba köyü sakinlerinden Abdurrahman Beni Fazıl isimli bir Filistinli olduğunu belirtti. Haberde, Fazıl'ın 28 yaşında ve 2 çocuk babası olduğu da aktarıldı.

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Filistin israil işgal altındaki Batı Şeria işgal altındaki Doğu Kudüs

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