Kudüs'te çıkan olaylarda 7 Filistinli yaralandı

KUDÜS (AA) - İsrail askerlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ebu Dis beldesinde düzenlenen gösteriye müdahale etmesiyle çıkan olaylarda 7 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail işgalini protesto etmek amacıyla gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermi ile müdahale ettiği belirtildi.
Müdahalede 7 kişinin plastik mermiyle yaralandığı, 23 kişinin de göz yaşartıcı gazdan olumsuz etkilendiği kaydedildi.
(AA)
Diyarbakır'da bombalı saldırı girişimi! Faciadan dönüldü
Son dakika Kağıthane'de silahlı çatışma: 1 polis yaralı
TSK temizlemişti! Suriye'de 30 grup 'Milli Ordu' kurdu
Brezilya'da polisler greve gitti! Güvenlik orduya devredildi
Evde kendi içkisini üretenlere kötü haber!
Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt
Bahçeli’nin yeni yıl mesajında dikkat çeken ifade
Özel hastanede ölü bebek skandalı! Aile fark edince anlaşıldı!
Liselere Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Tarih ve saati belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum