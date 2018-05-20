KUDÜS (AA) - Ramazan ayı münasebetiyle sokakları ışıklarla süslenen işgal altındaki Doğu Kudüs’ün en büyük kandili ışıklandırıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli çocuk ve gençler, ramazan ayı dolayısıyla kentle özdeşleşen etkinlik kapsamında kandillerle kadim şehrin sokaklarında dolaşarak tarihi Burc Lak-Lak Toplum Merkezi'nin bahçesinde kurulan dev kandile kadar yürüdü.

Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazından sonra işgal altındaki Doğu Kudüs'ün surlarla çevrili eski şehirdeki Şam Kapısı, Sahire Kapısı, Yeni Kapı ile Harem-i Şerif'in Meclis Kapısı'ndan geçen Filistinli çocuk ve gençler, ellerindeki kandillerle eski şehrin sokaklarında gezdi.

Daha sonra katılımcılar, Burc Lak-Lak Toplum Merkezi'nde kurulan yaklaşık 11 metre yüksekliğindeki en büyük kandilin çevresinde toplandı. Filistinliler, ışıklandırılan dev kandilin yanında düzenlenen etkinlikle ramazan ayının atmosferini doyasıya yaşama fırsatı buldu.

Burc Lak-Lak yetkilileri tarafından kalabalığa hitaben yapılan açıklamada, bu faaliyetle ABD’nin Kudüs'te büyükelçilik açmasının yanı sıra İsrail’in Kudüs’teki Yahudileştirme politikalarına hız vermesine karşı kutsal şehrin Arap-İslam kimliğinin muhafaza edilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Dev kandilin ramazan ayı boyunca ışıklandırılacağı belirtildi.

