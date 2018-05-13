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Kudüs'te gergin bekleyiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 14:45 | Son Güncelleme

Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğinin yarın işgal altındaki Kudüs'e taşınacak olması şehirdeki gerilimin yükselmesine yol açtı

KUDÜS (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğinin yarın işgal altındaki Kudüs'e taşınacak olması şehirdeki gergin havanın artmasına neden oldu.

ABD'nin elçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasına artık saatler kaldı. Büyükelçiliğin taşınacağı caddeye İsrail ve ABD bayraklarının yanı sıra "Siyon dostu Trump" ve "Trump İsrail'i büyük yaptı" yazılı billboardlar asıldı.

İsrail polisi, ABD'nin Kudüs'teki elçiliğini taşıyacağı binanın bulunduğu cadde ve Doğu Kudüs'teki "Eski Şehir" çevresine ilave ekipler yerleştirdi.

Öte yandan ABD Başkanı'nın kızı Ivanka Trump ile damadı ve danışmanı Jared Kushner'in de aralarında bulunduğu ABD heyeti açılış törenine katılmak üzere İsrail'e ulaştı.

ABD Başkanı Trump'ın ise törene telekonferans yoluyla katılması bekleniyor.

Yarınki tören öncesi şehirdeki hava oldukça gergin. Filistinlilerin yarın işgal altındaki Doğu Kudüs ve ablukanın sürdüğü Gazze'nin yanı sıra Filistin'in diğer şehirlerinde büyük gösteriler düzenlemesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı. ABD yönetimi büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e 14 Mayıs'ta taşıma kararı almıştı. Karar, bölgesel ve uluslararası düzeyde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

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