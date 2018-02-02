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Kudüs'te gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 23:09 | Son Güncelleme

- Kudüs'ün doğusundaki Ebu Dis beldesinde Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında çıkan olaylarda 8 Filistinli yaralandı

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Kudüs'ün doğusundaki Ebu Dis beldesinde bir Yahudi yerleşimcinin aracının yakılması ve beldeden çıkmasının engellenmesi üzerine Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında çıkan olaylarda 8 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Ebu Dis beldesinde çıkan olaylarda 2 Filistinlinin gerçek, 6 kişinin plastik mermiyle yaralandığı, 14 kişinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da bir İsrail vatandaşının yolunu kaybederek aracıyla Ebu Dis beldesine girdiği, yerleşimcinin burada Filistinlilerin tepkisiyle karşılaştığı, aracının ateşe verildiği ve İsraillinin beldeden çıkışının engellendiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin hafif yaralanan Yahudi yerleşimciyi beldeden çıkardığı kaydedildi.

(AA)

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