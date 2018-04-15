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Kudüs'te Klasik Türk Müziği konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 22:07 | Son Güncelleme

Kudüs'te Klasik Türk Müziği konseri

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen Klasik Türk Müziği konseri büyük beğeni topladı.

Al Kamandjati müzik festivali kapmasında Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin katkılarıyla "Eski Şehir"'de bulunan ve Hz. Meryem'in "doğdu yer" olduğuna inanılan St. Anna Kilisesi'nde Klasik Türk Müziği konseri verildi.

Türkiye'den gelen Kültür Bakanlığı ve TRT sanatçılarından oluşan 4 kişilik ekip tarafından Türk musikisinin temel taşlarından birisi olarak kabul edilen Tamburi Cemil Bey'in eserleri seslendirildi.

Yoğun ilgi gören konsere, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, Kudüs Yunus Emre Kültür Merkezi Müdürü İbrahim Furkan Özdemir'in yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı davetli ve müzik sever katıldı.

Konserin ardından AA muhabirine konuşan Büyükelçi Türkoğlu, Filistinin en önemli müzik festivali olan Al Kamandjati'ye Türkiye'nin her yıl destek verdiğini belirterek, "Biz Filistin halkıyla, Kudüs halkıyla dayanışmamız çerçevesinde, onlara moral vermek için kültür faaliyetlerine çok önem veriyoruz. Bu konser de bu çerçevede faydalı oldu ve Kudüs'ün önemli mekanlarından birinde yapılması da ayrıca çok güzel oldu." diye konuştu.

Kudüs Yunus Emre Kültür Merkezi Müdürü Özdemir ise Filistin meselesinde direnişin her alanda yapılması gerektiğini dile getirerek, "Bizler Filistin meselesine biraz farklı bakarak kültürel diplomasi anlamında destek olmaya çalışıyoruz ve bundan sonra da bu tarz faaliyetlerimiz devam edecek." dedi.

- Kudüs'te konser vermekten mutluyuz

Kültür Bakanlığı sanatçısı Furkan Resuloğlu, izleyicilerin konsere ilgisinden dolayı çok memnun olduklarını dile getirerek, "Kudüs'te olmak insanı manevi bir atmosfere sokuyor. Buradaki manevi atmosfer haliyle müziğimize yansıdı. Böylesi bir atmosferde ve böylesi güzel bir ortamda müzik yapmış olmaktan çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Klasik Türk müziği sanatçıları, yarın da İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehrinde tasavvuf müziği konseri verecek.

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Anahtar Kelimeler:
"Klasik Türk Müziği" Kudüs

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