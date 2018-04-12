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Kudüs'te "Miraç ve Yolculuk Durakları" sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 21:49 | Son Güncelleme

Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Türkoğlu: "Bu sergi, Kudüs'ün İslam inancı ve kültürü ile olan çok derin bağlarını en güzel şekilde gösterecektir" - Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Hüseyni: "Bilindiği üzere birkaç ay önce Kudüs, emperyalist ülkeler tarafından sahiplerinden çalınarak İsrail'e hediye edilmek istendi. Burada düzenlenen bu sergi ve yapılan bu konuşmalar, batıl üzerine inşa edilmiş safsata ve yalan söylemleri defetme adına büyük önem taşıyor"

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Doğu Kudüs'te "Miraç ve Yolculuk Durakları" sergisi açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Doğu Kudüs'teki Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen serginin açılışına Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, Filistin Kudüs İşleri Bakanı Adnan el-Hüseyni, Bağımsız Sanat Vakfı temsilcileri Ayşe Taşkent ve Nicole Kançal Ferrari ile çok sayıda Filistinli davetli ve sanatseverler katıldı.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Türkoğlu, İsra ve Miraç hadiselerinin görsel tasvirini işleyen minyatürlerden oluşan çok sayıda eserin sanatseverlerle buluşturulduğu serginin açılışında yaptığı konuşmada, son zamanlarda Kudüs'ün İslami kimliğine yönelik çeşitli tehditlerin olduğuna dikkati çekerek, "Bu sergi, Kudüs'ün İslam inancı ve kültürü ile olan çok derin bağlarını en güzel şekilde gösterecektir." dedi.

- Sergi, Kudüs'e yönelik tehditlere karşı "kültürel cevap"

Serginin Kudüs'e yönelik tehditlere karşı kültürel bir cevap teşkil edeceğini belirten Türkoğlu, katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür ederken Bağımsız Sanat Vakfı'nı da tebrik etti.

Öte yandan Bağımsız Sanat Vakfı temsilcisi ve serginin koordinatörlerinden Taşkent ise "Miraç ve Yolculuk Durakları"nın daha önce İstanbul ve Saraybosna'da sanatseverlerle buluşturulduğunu hatırlatarak, "Bugün de bu sergiyi Miraç hadisesinin gerçekleştiği bu mukaddes beldede sergileyeceğiz." dedi.

Sergide, Osmanlı kültür ortamında resmedilmiş orijinal eserlerin tıpkıbasımlarının yer aldığını vurgulayan Taşkent, "Sergi, Hazreti Muhammed'in Mekke'den Kudüs'e, Kudüs'ten de semanın kimi mertebelerine yükselişini ve ayrıca Mekke'den Medine'ye hicretini tasvir eden minyatürlerden oluşuyor." ifadelerini kullandı.

- "Kudüs'ü yaşayan, Kudüs'ü seven ve Kudüs'ü içinde yaşatan değerli dostumuz"

Bu arada Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Hüseyni de konuşmasına "Kudüs'ü yaşayan, Kudüs'ü seven ve Kudüs'ü içinde yaşatan değerli dostumuz" şeklinde nitelediği Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Türkoğlu'na teşekkür ederek başladı.

Kudüs'ün zor zamanlardan geçtiğinin altını çizen Hüseyni, "Kudüs'ün İslam ve Arap kimliğini teyit eden bu yöndeki faaliyetler çok büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak ilan etmesine de değinen Hüseyni, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere birkaç ay önce Kudüs, emperyalist ülkeler tarafından sahiplerinden çalınarak İsrail'e hediye edilmek istendi. Burada düzenlenen bu sergi ve yapılan bu konuşmalar, batıl üzerine inşa edilmiş safsata ve yalan söylemleri defetme adına büyük önem taşıyor."

"Miraç ve Yolculuk Durakları" adlı sergi iki hafta boyunca Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

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