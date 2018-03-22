Kudüs’te Sosyal Bilimler Kongresi düzenleniyor

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 23-25 Mart 2018 tarihleri arasında Kudüs’te düzenlenecek.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumunun desteğiyle Gazi Üniversitesi, Turkish Studies Dergisi ve El-Kudüs Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen kongre, sahip olduğu tarihi ve kültürel birikimle arkeolojiden tarihe, siyaset biliminden felsefeye kadar sosyal bilimlerin her alanı için önemli bir kaynak olma özelliği taşıyan Kudüs’te 600’ü aşkın bilim insanını bir araya getirecek.
Eş zamanlı olarak düzenlenecek 7 sempozyumda, dil bilimi, ekonomi, hukuk, siyaset, felsefe, ilahiyat, tarih gibi sosyal bilimlerin çeşitli alanlarından 400’ü aşkın bildirinin sunulacağı kongrede, sosyal bilimler alanındaki son çalışmalar paylaşılacak.
Son dakika! Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon: 27 gözaltı
Edirne'de kar yağışı başladı! İşte son hava durumu raporu
Üniversitede ilişki skandalı! Herkesin ortasında...
YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti
Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var
Flaş açıklama: Şam, saldırılara yanıt vermeye hazır
İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti
WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum