Kudüs’te Sosyal Bilimler Kongresi düzenleniyor

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 23-25 Mart 2018 tarihleri arasında Kudüs’te düzenlenecek.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumunun desteğiyle Gazi Üniversitesi, Turkish Studies Dergisi ve El-Kudüs Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen kongre, sahip olduğu tarihi ve kültürel birikimle arkeolojiden tarihe, siyaset biliminden felsefeye kadar sosyal bilimlerin her alanı için önemli bir kaynak olma özelliği taşıyan Kudüs’te 600’ü aşkın bilim insanını bir araya getirecek.

Eş zamanlı olarak düzenlenecek 7 sempozyumda, dil bilimi, ekonomi, hukuk, siyaset, felsefe, ilahiyat, tarih gibi sosyal bilimlerin çeşitli alanlarından 400’ü aşkın bildirinin sunulacağı kongrede, sosyal bilimler alanındaki son çalışmalar paylaşılacak.