Kudüs’teki 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi sona erdi

Kongrenin açılış konuşmalarını, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Özel Temsilcisi ve aynı zamanda Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı ve Kudüs Valisi Adnan el-Hüseyni, Filistin Yüksek Öğretim ve Eğitim Bakanı Sabri Saydam, Gazi Üniversitesi Rektörü İbrahim Uslan ve Kudüs Üniversitesi Rektörü İmad Ebu Kişik yaptı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün banliyölerinden sayılan ve İsrail'in "güvenlik" gerekçesiyle ördüğü "Ayrım Duvarı"nın diğer yakasında kalan Ebu Dis beldesindeki Kudüs Üniversitesinde düzenlenen kongreye, başta Türkiye olmak üzere yaklaşık 10 ülkeden 700'e yakın akademisyen ve siyasetçi katıldı.

İlki Turkish Studies Dergisi'nce İspanya'nın Endülüs bölgesinde gerçekleştirilen kongrenin ikincisi, bu yıl 23 Mart’ta Gazi Üniversitesi, Turkish Studies Dergisi ve Kudüs Üniversitesinin iş birliğinde Mescid-i Aksa’da kılınan cuma namazı ve eski şehir ziyareti ile Kudüs’te başlamıştı.

KUDÜS (AA)- İşgal altındaki Doğu Kudüs’te, Gazi Üniversitesi, Turkish Studies Dergisi ve Kudüs Üniversitesinin iş birliğinde düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (INCSOS 2018)" sona erdi.

Kongrede eş zamanlı gerçekleştirilen 7 ayrı sempozyumda akademisyenler, 30 ayrı oturumda "tarih ve sanat araştırmaları", "din ve toplum", "felsefe, davranış ve sağlık bilimleri", "bilişim teknolojileri ve uygulamalı bilimler", "ekonomi, hukuk ve siyaset", "eğitim bilimleri", "dil ve edebiyat" gibi bilim, sanat ve kültür alanlarında 500'e yakın sunum yaptı.

- Türk üniversiteleri ile Kudüs Üniversitesi arasında iş birliği anlaşması

Program sonunda, başta Gazi Üniversitesi olmak üzere kongreye destek veren Türkiye’den 6 üniversite ile Kudüs Üniversitesi arasında, iş birliğini geliştirme, akademik ve bilimsel çalışmalar, ortak doktora programları, yaz kampları, akademik değişim, ortak sempozyum ve konferansların düzenlenmesi gibi alanlarda birçok mutabakat zaptı imzalandı.

Kudüs Üniversitesi Rektörü Ebu Kişik’in çalışma ofisinde düzenlenen imza törenine, Gazi Üniversitesi Rektörü Uslan ile diğer üniversite rektörleri katılırken, Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Türkoğlu da hazır bulundu.