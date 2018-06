Kudüs'teki Filistinli bedevilerin endişeli bekleyişi sürüyor

KUDÜS (AA) - LUBABE ZUKAN - İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün çevresindeki Ayrım Duvarı'nın diğer yakasında kalan Han el-Ahmer Bedevi köyü sakinleri, İsrail mahkemesinin evlerinin yıkılması yönünde verdiği kararın uygulanmasından endişe ediyor.

Han el-Ahmer köyü, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Bölgedeki 3 binden fazla nüfusa sahip 46 bedevi köyünden biri olan Han el-Ahmer'in çevresinde çok sayıda Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

İsrail Yüksek Mahkemesinin, yıkım kararı verdiği köyde derme çatma barakalar ve Avrupalı devletlerin desteğiyle kurulan prefabriklerde yaklaşık 190 Filistinli tehdit altında yaşamını sürdürüyor.

AA muhabirine konuşan Han el-Ahmer Bedevileri Topluluğu Sözcüsü Iyd Cehhalin, bölgede yaşayanların yıkım kararı karşısında tükendiğini ve mahkemenin verdiği kararın uygulanması konusunda endişe taşıdıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Kadınlar ve çocuklar her an evlerinin yıkılacağı korkusuyla yaşıyor. Burada kalmak istiyorlar ve her ne olursa olsun evlerinden çıkmayacaklar."