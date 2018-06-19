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Kudüs'teki Hristiyan din adamlarından İsrail'e tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 15:16 | Son Güncelleme

Hristiyan din adamları "İsrail'in kiliselere ait gayrimenkullere el koymasına izin veren yasa tasarısını" protesto etti

KUDÜS (AA) - Kudüs'teki Hristiyan din adamları, Knesset üyesi bir milletvekilinin hazırladığı "İsrail'in kiliselere ait gayrimenkullere el koymasına izin veren yasa tasarısına" tepki gösterdi.

Kudüs Rum Ortodoks Patriği 3. Theophilos, Kudüs Ermeni Kilisesi Patriği Nurhan Manukyan, Kutsal Toprak Muhafızı Papa Francesco Patton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "İsrail'in kiliselere ait gayrimenkullere el koymasına izin veren yasa tasarısını" protesto için bir mesaj gönderdi.

Mesajda söz konusu tasarı eleştirilerek, bunun kutsal topraklardaki Hristiyanlara saldırı ve temel haklarını ihlal olduğu ifade edildi.

Tasarının yasamadan sorumlu bakanlık komitesine sevk edileceği hatırlatılarak, Netanyahu'dan yasalaşmasını engellemesi talep edildi.

İsrail'de Maliye Bakanı Moşe Kahlon liderliğindeki Kulanu (Hepimiz) Partisi milletvekili Rachel Azaria, yasamadan sorumlu bakanlık komitesine sevk edilmesi ve ardından İsrail parlamentosunda oylanması için "İsrail'in kiliselere ait gayrimenkullere el koymasına izin veren bir yasa tasarısı" hazırlamıştı.

Daha önce de İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, kentteki kilise ve bu kiliselere ait gayrimenkulleri vergilendirme niyeti olduğunu açıklamıştı. Belediye, 882 kilise mülkünü vergiye bağlayacağını, yıllardır süregelen "vergiden muaf olma" durumunu kaldıracağını ve vergisi ödenmeyen mülklere el konulacağını beyan etmişti.

Hristiyan dünyasının en kutsal mekânlarından Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi de İsrail'e bağlı belediyenin kentteki kiliseleri vergiye bağlama planını protesto amacıyla üç gün süreyle ibadete ve ziyarete kapatılmıştı. İsrail hükümeti, daha sonra vergilendirme kararını askıya aldığını duyurmuştu.

Kudüs'teki yaklaşık 300 bin Filistinli nüfusun 10 ila 12 binini Hristiyan Araplar oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
israil Kilise Kudüs

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