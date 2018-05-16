Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kudüs'ü işgal edenler, Kudüs'te büyükelçilik kuranlar, şunu bilsinler ki Kudüs'ü işgal edebilirsiniz ama Kudüs'ü asla teslim alamayacaksınız. Kudüs'ün koruyucusu Cenabıhakk'tır. Onun için biz Kudüs'ün teslim olmayacağını, Kudüs'e sahip çıkılacağını biliyoruz." dedi.
Arslan, Öz Sağlık-İş Sendikası'nın Gazi Mahallesi'ndeki yeni hizmet binasının açılış töreninde, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve ardından yaşanan olaylara değindi.
Kudüs'ün sadece Müslümanların değil üç semavi dinin mensuplarının meselesi olduğunu ifade eden Arslan, şunları söyledi:
"Biz, bu sorunu sadece Müslümanlar için değil, bütün insanlık için çözülmesi gereken bir sorun olarak ortaya koyuyoruz. Onun için mücadele etmemiz gerekiyor. Devletimizin, hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın, parlamentomuzun, bütün siyasi partilerimizin ve sivil toplum örgütlerinin hiçbir konuda bu kadar geniş bir mutabakat sağladığını görmedim. Bu, bizim için sevindirici ve milletimizin için gurur verici bir durum. Bunu daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Bütün sivil toplum örgütlerini, sendikaları, meslek kuruluşlarını, ülkemizdeki bütün sorumlu vatandaşlarımızı, Filistin ve Kudüs konusunda daha fazla mücadele etmeye davet ediyoruz."
- "Kudüs er ya da geç Filistin Devleti'nin başkenti olacak"
Arslan, dün yaşanan olayların üzüntü verici olduğunun altını çizerek, "Bize düşen ağıt yakmak değil, bize düşen oturup ağlamak değil; bize düşen sorumluluklarımızı yerine getirmektir. Yapabileceğimiz, elimizden gelen bütün gücümüzü kullanıp bu oldu bittiye karşı millet olarak, ümmet olarak ve insanlık olarak karşı duruş sergilemektir." dedi.
Arslan, Kudüs'ün tarih boyunca birçok saldırıya maruz kaldığını ama hiçbir zaman teslim olmadığını dile getirerek, şöyle konuştu:
"Kudüs'ü işgal edenler, Kudüs'te büyükelçilik kuranlar, şunu bilsinler ki Kudüs'ü işgal edebilirsiniz ama Kudüs'ü asla teslim alamayacaksınız. Kudüs'ün koruyucusu Cenabıhakk'tır. Onun için biz Kudüs'ün teslim olmayacağını, Kudüs'e sahip çıkılacağını biliyoruz. Kudüs er ya da geç mutlaka bağımsız ve özgür Filistin Devleti'nin başkenti olarak yerini alacak."
Arslan, Kudüs'ü Ankara ya da İstanbul'dan farklı görmediklerini belirterek, Hak-İş'in tüm teşkilatlarından ramazan ayı boyunca Filistin ve Kudüs konusunda daha fazla duyarlılık göstermelerini istedi.
Hak-İş'in Uluslararası Filistin ve Kudüs'e Destek Sendikalar Birliği'ne başkanlık ettiğini vurgulayan Arslan, her platformda Kudüs ve Filistin davasının savunucusu olduklarını belirtti.
- "Öz Sağlık-İş'in hedefi, sağlık iş kolundaki bütün işçileri örgütlemek"
Öz Sağlık-İş Sendikasının kuruluşunun üzerinden dört yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen iş kolunun en büyük sendikası olma başarısını gösterdiğini belirten Arslan, şöyle konuştu:
"Bu sendika, sadece sağlık iş kolundaki emekçiler için değil Hak-İş için de önemli bir misyonu üstlenmektedir. Bu sendikada mücadele edenler, Hak-İş'e hayatlarını adamış arkadaşlarımızdır. Bu sendikanın varlığını tartışanlar, bu sendikanın kuruluşunu ciddiye almayanlar bugün mahcup olmuştur. Sendikamızın sahip olduğu 30 bin üye bize yetmez, Öz Sağlık-İş Sendikası'nın hedefi sağlık iş kolundaki bütün işçileri örgütlemektir. Bunun için sadece kamuda değil özel sektör hastanelerinde de Öz Sağlık-İş Sendikası'nı var edeceğiz."
Arslan, daha sonra sendika binasının açılış kurdelesini Danıştay Üyesi Muharrem Özkaya, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert ve Öz Taşıma-İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay ile kesti.
Arap dünyası Ramazan hilalini görmeyi bekleyecek
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde karakola roketli saldırı: Yaralı askerler var!
Almanya Başbakanı Merkel, Filistinlileri suçladı: Huzursuzluk yaratıyorlar
Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Konya'da iğrenç olay! Anneden zihinsel engelli kızına cinsel istismar
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım
Canlı yayında nesli tükenen hayvanları yiyordu! Ünlü Youtuber tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı
İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir
Korkutan kıyamet senaryosu: '2099 yılına kadar...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum