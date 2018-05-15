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Kudüs'ün işgalinin yıl dönümünde "milyonluk yürüyüş" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 19:18 | Son Güncelleme

Kudüs'ün işgalinin yıl dönümünde "milyonluk yürüyüş" çağrısı

Gazze'deki Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi, 5 Haziran'da Gazze'nin İsrail sınırında "milyonluk yürüyüş" düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Komite'den yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında her gün düzenlenen Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü'nün devam edeceği konusundaki tutumumuza bağlılığımızı yeniliyoruz. Yürüyüşler, İsrail'in 1967'deki saldırılarında Kudüs'ü ve Filistin topraklarını işgal edişinin yıl dönümüne denk gelen 5 Haziran'daki milyonluk yürüyüşe kadar devam edecek." ifadesine yer verildi.

Kudüs'ü savunurken şehit düşenler için Filistin halkına başsağlığı dileğinde bulunulan açıklamada, Gazze sınırında dün yaşanan olaylardan ve Filistinlilerin şehit düşmesinden ABD yönetimi ile İsrail sorumlu tutuldu.

Dün göstericilere karşı işlenen suçlardan dolayı İsrailli yöneticilerin yargılanmasının talep edildiği açıklamada, gösterilerden geri dönülmeyeceği ve hedefe ulaşılıncaya kadar devam edileceği kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamaya göre, dünden bu yana Gazze'nin doğusunda düzenlenen gösterilerde şehit olanların sayısı İsrail askerlerinin bugün 51 yaşındaki Nasır Ahmed Gurab isimli Filistinliyi şehit etmesiyle 61'e yükseldi, yaralı sayısı ise 2 bin 770'i geçti.

Şehitlerden 8'i 18 yaş altı çocuklardan, yaralıların da 225'i çocuk ve 86'sı kadınlardan oluşuyor

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası dün yapılan resmi törenle açılmıştı.

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"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze sınırı

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