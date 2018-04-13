Kudüs'ün kalkınması için bir araya geldiler

İSTANBUL (AA) - Filistin Türk İş Adamları Derneği Başkanı Hamis Abda, ''Filistinli siyaset adamlarına sesleniyorum. Milli mutabakatta birleşelim ve milli mutabakat hükümetini kuralım.'' dedi. Filistin Türk İş Adamları Derneği tarafından gerçekleştirilen ''Kudüs Ekonomisini Kalkındırma ve Güçlendirme Konferansı'' İstanbul Şişli Radisson Blue Otel'de başladı. ''Kudüs'e sahip çık'' başlığı altında gerçekleşen konferans, Kur'an-ı Kerim tilaveti, Türk ve Filistin milli marşları ile Filistin tarihini anlatan bir sinevizyonla açıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Filistin Türk İş Adamları Derneği Başkanı Abda, tarih boyunca Filistin'i işgal etmeye kalkışanların hüsranla yenilgiye uğradığını söyledi. Filistin halkının işgaller karşısındaki direncine vurgu yapan Abda, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşgalciler defalarca Filistin'i işgale kalkıştı ama Filistin her zaman ayakta kalmayı başardı. Filistin, tarih boyunca halkı tarafından kanı ve canı pahasına direndi ve işgallere karşı durdu. Biz Filistin halkı olarak işgali gördük ama dirilişi de gördük. Kudüslü insanın başını hep dik görürsünüz. Kudüslü bir çocuğun yalın ayakla gezerken o çocuğun inadını ve imanını da görürsünüz.

Şu anda Türkiye'deyiz, İstanbul'dayız. Asla Filistin'den ve vatan sevgimizden vazgeçmedik. ABD Başkanı Trump'ın işgaline karşı ve Filistin'in yeniden kalkınması için buradayız. Dünyanın her yerinden vatan sevgisi ile buraya gelmiş Filistinli iş adamları var. Biz bu toplantının ortaya çıkması için iki ay çalıştık. Çok iyi fikirler ortaya çıktı. Şimdi bu ortaya çıkan çalışmaları hayata geçirmek için burada toplandık ve çalışmalar sonucu bugün buradayız. Filistin'in düşmanları çok fazla ve bizi aç bırakarak öldürmeye çalışıyorlar. Ayrımcı politikalarla bizi yok etmeye çalışıyorlar. Filistinli siyaset adamlarına sesleniyorum. Milli mutabakatta birleşelim ve milli mutabakat hükümetini kuralım. Filistinlinin kanı Filistinliye haramdır. Bir araya gelmek, birlik olmak zorundayız. Kudüs'ü ABD'nin projesinde pazarlık konusu yapmayacağız, ABD projesini heba edeceğiz." Abda, Filistin'in kalkınması için reel politikaların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, ''Kudüs bize bakıyor, Kudüs bizden bir şeyler yapmamızı bekliyor. Kudüs'ün aslanları orada direnirken, biz de burada onlara ekonomik destek sağlamak için toplandık, Kudüs için reel projeler hayata geçirmek için toplandık ve bundan sonra düşündüklerimizi, tasarladıklarımızı fiilen hayata geçirmek için buradayız. Düşmana ilan edelim ki Kudüs'ü içeride koruyan aslanlar gibi dışarıda da onu koruyacak, kalkındıracak aslanları var. Size yalvarıyorum Kudüs için başlattığımız bu çabaya destek verin.'' diye konuştu.

- ''Filistin halkı Erdoğan ile gurur duyuyor'' Dünyanın Filistin sorununa duyarsız kaldığı bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Kudüs, bizim kırmızı çizgimizdir.'' dediğini söyleyen Abda, Türkiye'nin Kudüs hassasiyetinin önemine değindi. Abda, ''Türkiyeli iş adamları ile ortaklığımız, kardeşlik düzeyinde devam ediyor. Türkiye hem ekonomik hem de siyasi destek olarak hep Filistin'in yanında durdu, Kudüs sorununa hep duyarlı davrandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs ile ilgili hassasiyeti, bizim için çok anlamlıdır. Filistin halkı Erdoğan ile gurur duyuyor. Filistin halkı Türk halkı ile de gurur duyuyor. Kudüs'ün, Filistin'in, Türkiye'nin ve Türk yatırımcıların yatırımlarına ihtiyacı var. Bu konferansı başarıya ulaştıralım. Biz umut ekmek için toplandık ve başaracağız.'' ifadelerini kullandı. - ''Kudüs'ü onarmak için toplandık'' Filistin Yüksek Eğitim ve Öğretim Bakanı Sabri Saydamlı da konferansın amacının, diasporada bulunan Filistinlilerin bir araya gelerek Kudüs'ün onarma amacı taşıdığını anlattı.