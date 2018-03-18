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Küflenmiş kavurmadan zehirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 15:31 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta bir yardım kuruluşunun dağıttığı küflenmiş konserveyi yediği iddia edilen 55 yaşındaki kişi zehirlendi.Olay, Birlik Mahallesi İbrahim Hilalci Sokak’ta meydana geldi.

Zonguldak’ta bir yardım kuruluşunun dağıttığı küflenmiş konserveyi yediği iddia edilen 55 yaşındaki kişi zehirlendi.
Olay, Birlik Mahallesi İbrahim Hilalci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce yardım kuruluşunun dağıttığı konserveden alan ve bu sabah saatlerinde 1 gün önce açtığı kavurmadan yiyen 55 yaşındaki B.Y., akşam saatlerinde mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı şikayeti üzerine yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden B.Y. buradaki tedavisinin ardından ambulans ile Yalova’da bulunan özel bir hastaneye sevk edilerek, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
B.Y.’nin kardeşi M.Y. ise hastanede doktorlara, abisinin evinde kavurmaları bir gün önce açılmış olarak gördüğünü ve küflenmiş olduğunu, abisinin bu kavurmalardan yedikten sonra zehirlendiğini söylediği öğrenildi.

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