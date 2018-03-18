Küflenmiş kavurmadan zehirlendi

Zonguldak’ta bir yardım kuruluşunun dağıttığı küflenmiş konserveyi yediği iddia edilen 55 yaşındaki kişi zehirlendi.
Olay, Birlik Mahallesi İbrahim Hilalci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce yardım kuruluşunun dağıttığı konserveden alan ve bu sabah saatlerinde 1 gün önce açtığı kavurmadan yiyen 55 yaşındaki B.Y., akşam saatlerinde mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı şikayeti üzerine yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden B.Y. buradaki tedavisinin ardından ambulans ile Yalova’da bulunan özel bir hastaneye sevk edilerek, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
B.Y.’nin kardeşi M.Y. ise hastanede doktorlara, abisinin evinde kavurmaları bir gün önce açılmış olarak gördüğünü ve küflenmiş olduğunu, abisinin bu kavurmalardan yedikten sonra zehirlendiğini söylediği öğrenildi.
Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı
Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?
Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı
Karamollaoğlu: Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz
Valilik duyurdu! PKK'ya ağır darbe!
3 gündür kayıp olan kadından acı haber
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'
Tarihin en acı karesi!
NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum