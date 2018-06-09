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Küfür eden insanlar daha mutlu, sağlıklı ve dürüst

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 16:42 | Son Güncelleme

Küfür etmek bir zamanlar nahoş bir alışkanlık olarak bilinirdi ama araştırmalar daha “renkli” bir dil kullanmanın bazı faydalarını buldu.

Lanet okumak sadece akıl ve fiziki sağlığımıza destek olmuyor aynı zamanda diğerleriyle konuşmalarımızı olumlu etkiliyor. Hatta bilimsel çalışmalara göre bir zeka göstergesi de sayılan küfür, ağrıya dayanıklılığı bile artırıyor.

Küfür eden insanlar daha mutlu!

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KÜFÜRÜN FAYDALARI KONUSUNDA KANITA MI İHTİYACINIZ VAR?

KÜFÜRÜN FAYDALARI KONUSUNDA KANITA MI İHTİYACINIZ VAR?
Huffingtonpost.com’dan Lindsay Holmes, söz dağarcığınıza birkaç küfür eklemenin hiç de fena olmayacağını gösteren bilimsel sebepleri aşağıda listeledi:
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KÜFÜR ETMEK ETKİN BİR İLETİŞİM YÖNTEMİDİR

KÜFÜR ETMEK ETKİN BİR İLETİŞİM YÖNTEMİDİR
Araştırmalar küfretmenin savunduğunuz bir savın etkinliğini ve ikna ediciliğini artırabileceğini buldu. BBC’nin haberine göre iletişime faydası bununla sınırlı değil. Küfür etmek bir konu hakkında nasıl hissettiğinizi detaylı açıklamanızı veya fiziksel kavgaya girmeden anlatmanızı da sağlıyor.
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DAHA DÜRÜST OLDUĞUNUZ ANLAMINA GELEBİLİR

DAHA DÜRÜST OLDUĞUNUZ ANLAMINA GELEBİLİR
Yakın zamanda yapılan bir çalışma küfreden insanların sıklıkla daha az yalan söyleyen ve daha yüksek ahlaki standartlara sahip insanlar olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar katılımcıların küfür kullanımını inceledi ve kişinin doğruluğunu belirlemek için kontrol soruları soran bir grup değerlendirmeden oluşan bir yalan ölçeği yapmalarını sağladılar. Çalışma küfür edenlerle dürüstlük seviyeleri arasında doğrudan ilişki saptadılar.
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AĞRIYA DAYANIKLILIĞINIZI ARTIRIR

AĞRIYA DAYANIKLILIĞINIZI ARTIRIR
Parmağımızı çarptığımızda bir iki sayıp sövme işe yarıyorsa, bunun bir sebebi var. 2011’de yayınlanan bir çalışma küfretme ağrıya dayanabilme becerinizi artırabilir. Time’ın yer verdiği makalede araştırmacılar sövmenin vücuttaki, morfin gibi ilaçların yatıştırma etkisine benzeyen, doğal, ağrı kesici kimyasalların salgısını harekete geçirdiğini öne sürdü.
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KÜFÜR ZEKA GÖSTERGESİDİR

KÜFÜR ZEKA GÖSTERGESİDİR
Çalışmalar tabu kabul edilen kelimeleri akıcı kullanmanın genelden daha geniş bir söz dağarcığına işaret ettiğini gösterdi. Küfretme üzerinde çalışan araştırmacılar alışkanlığın daha yüksek IQ seviyesine de bağlı olabileceğini söyledi.
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EGZERSİZ SIRASINDA DAHA RANDIMANLI OLMANIZI SAĞLAR

EGZERSİZ SIRASINDA DAHA RANDIMANLI OLMANIZI SAĞLAR
New York Times’da 2017’de yayınlanan bir araştırma küfür etmenin fiziksel egzersizin sonuçlarını etkileyebildiğine işaret etti. Çalışmanın katılımcıları bisiklet ve kaldırma hareketleri sırasında incelendiler ve aktiviteler sırasında tarafsız ya da küfürlü sözleri tekrar etmeleri istendi. Her iki testte de küfür etmek performansı artırmaya yardımcı oldu.
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SOĞUKKANLILIK HİSSİ VEREBİLİR

SOĞUKKANLILIK HİSSİ VEREBİLİR
Uzmanlar büyük resme bakıldığında ayıplı kelimeleri serbest bırakmanın illa ki kötü bir şey olmadığını söylüyor.
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İngiltere’deki Oxford’da yaşayan bir psikiyatr olan Neel Burton’un Psychology Today’deki yazısına göre: ‘Küfür etmenin sağlığa faydaları artan kan dolaşımı, endorfin yükselmesi ve genel bir sakinlik, kontrol ve iyilik hissi vermesidir.’ Bunların tamamı lanet olasıca iyi bahaneler!
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Anahtar Kelimeler:
küfür etmek fiziki sağlık bilimsel çalışma ağrı dayanıklılığı

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