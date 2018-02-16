Kukla Tiyatrosu Karacasulu miniklerle buluştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, birbirinden güzel oyunlarla Karacasuluları buluşturmaya devam ediyor.
Karacasu Kültür Merkezi’nde Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen “Bir Hayalim Var”adlı kukla oyununu çocuklar ilgiyle izlerken,büyük beğeni kazandı. Tiyatro oyunuyla keyifli vakit geçiren çocuklar, kendilerini tiyatroyla buluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler.İlçemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı ve minik çocukları kukla tiyatrosu ile tanıştıran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür eden Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, "Amacımız çocuklara sanatı sevdirmenin yanı sıra,tiyatro kültürünü de kazandırmak.Çocuklarımız için ne yapsak azdır.Onların gözlerindeki mutluluğu görmek her şeye değer.Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için her türlü desteği yapmaya devam edeceğiz” dedi. Oyunun sonunda oyunculara teşekkür plaketi verilerek hatıra fotoğrafı çekildi.
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