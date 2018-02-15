Kükreyen aslan figürü yakalattı!

Olay, geçen 3 Şubat günü saat 17.30 sıralarında merkez Selçuk ilçesi Beyşehir Çevre Yolu'ndaki Genç Osman Caddesi kavşağında meydana geldi. Kullandığı 35 BAA 17 plakalı otomobiliyle kırmızı ışıkta duran elektrik teknikeri Mehmet Dönmez, iddiaya göre yolun karşısında bulunan otomobildeki arkadaşını fark edip, selektör yaparak selam vermek istedi. Bu sırada selektör yaptığı aracın yanındaki plakasız TIR'ın şoförü, araçtan inip, ''Neden bana selektör yapıyorsun?'' diye çıkıştı. Dönmez de kendisine değil, yanındaki otomobilin sürücüsüne yaptığını söyledi. Dönmez'in selektör yaptığı otomobilin sürücüsü de inip, kendisine yapıldığını belirtti.

Kısa süreli tartışmanın ardından öfkelenen TIR şoförü, aracına bindi, hızlanıp, Dönmez'in otomobiline çarptı. Öfkesini alamayan TIR şoförü, geri manevra yapıp, ikinci kez otomobile çarptı. TIR'ın önünde sürüklenen otomobil de arkasındaki 2 otomobile çarptı. Hasar oluşan araçlarda bulunan İsmail Şahin, Dilek Atağ ve Fatma Çıbuk hafif yaralandı. TIR şoförü, aracıyla olay yerinden kaçarken, yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüleri ve yaralılar, TIR şoföründen şikayetçi oldu.