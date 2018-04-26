Kula mahallelerinde asfalt sevinci

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula’nın İncesu, Ayazören, Hamidiye ve Encekler mahallelerinde yol bakım onarım ve asfalt çalışması gerçekleştirdi.
Vatandaşın ulaşım açısından zorluk çekmemesi için il genelindeki yol çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula ilçesinin İncesu, Ayazören, Hamidiye ve Encekler Mahallelerinde yol bakım onarım ve asfalt çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Faik Şentürk ve Tuncay Ergün de yetkililer ile Encekler mahallesinde hem vatandaşlarla bir araya geldi hem de çalışmaları yakından takip etti. Çalışmalar kapsamında Encekler Mahallesi’nde alt yapı ve üst yapı çalışmaları tamamlanırken, İncesu, Ayazören, Hamidiye ve Encekler Mahallelerinde de bakım onarım ve asfalt çalışmaları gerçekleştirildi.
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