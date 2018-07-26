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Kula'da 175 yıllık okul binası harap halde

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 10:31 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde 175 yıllık tarihi okul binası, restorasyonuna ödenek tahsis edilmediği için harap ve kaderine terk edilmiş haliyle görenlerin yüreğini burkuyor.

Hikmet SEPET/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde 175 yıllık tarihi okul binası, restorasyonuna ödenek tahsis edilmediği için harap ve kaderine terk edilmiş haliyle görenlerin yüreğini burkuyor.

Binlerce kişinin eğitim gördüğü, 6 bin 400 metrekarelik arazide 531 metrekare alana kurulu 2 katlı ilkokul binası, 25 yıl önce çıkan bir yangında kullanılamaz hale geldi. Manisa büyükşehir olmadan önce İl Özel İdaresi tarafından 4 kez restorasyon için ihaleye çıkartılan 175 yıllık tarihi ilkokul okul binası, firmaların işi yarım bırakmasıyla bir türlü yenilenemedi.

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, mülkün maliye hazinesinde olduğunu belirtti. Ödenek tahsis edilemediği için ihale işlemlerine devam edilemediğini kaydetti. Binanın güvenliğinin sağlanması için Kula Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bilgilendirildiği bildirildi.

KULA BELEDİYESİ DESTEĞE HAZIR

Kula Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Tosun'un, "Geçen yıllarda okulun restore ettirilmesi gündeme getirilmiş, hatta restorasyonu tamamlandıktan sonra Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi olarak hizmet verileceği bildirilmişti. Ancak başlayan restorasyon çalışması defalarca farklı yüklenici firmalara verildi ve maalesef bir türlü sonuç elde edilemedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi olarak Kula'nın tarihi dokusunu korumak ve turizme katkı sağlamak için başlattığımız restorasyon projeleri kapsamında turizme kazandırdığımız Beyler Evi, Emir Dedeler Evi, Essanlar Evi, Eski Hastane, Dr. Aristo Evi gibi daha binlerce tarihi ev, koruma altına alınmayı bekliyor. Tarihi okulun restorasyonunun bir an önce tamamlanarak turizme kazandırılması konusunda ilgili bakanlık ve kurumların gerekli ilgiyi göstermelerini bekliyoruz. Kula Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu da bildirmek isterim" dedi. Kentteki kültür hazinesinin bu hali bölge halkını üzerken, tarihe sahip çıkılması gerektiği çağrısı yapıldı.

BİNANIN TARİHÇEESİ

Bölge halkının yaşlılarından duyduğu bilgiye göre bina, Rum zenginlerinden Lambi oğlu Damyunus tarafından yaptırıldı. Ancak Osmanlı kayıtlarına göre binanın okul olarak 1843 yılında yapıldığı, 1892 yılında Rum çocuklarının eğitim gördüğü Lambiyanos Okulu olarak ruhsatlandırıldığı belirtiliyor. Bina, Kurtuluş Savaşı sırasında askeri karargah olarak da kullanıldı.

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