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Kula’da esnaf ’Aytekin Şadan’ dedi

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 19:18 | Son Güncelleme

Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın olağan kongresinde mevcut başkan Aytekin Şadan yeniden başkan seçildi.Yunus Emre Düğün Salonu’nda yapılan kongreye, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok, CHP İlçe Başkan Yardımcısı Ramazan Kılınç, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter, bazı çevre ilçelerin oda başkanları ve oda üyeleri katıldı.

Kula’da esnaf ’Aytekin Şadan’ dedi

Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın olağan kongresinde mevcut başkan Aytekin Şadan yeniden başkan seçildi.
Yunus Emre Düğün Salonu’nda yapılan kongreye, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok, CHP İlçe Başkan Yardımcısı Ramazan Kılınç, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter, bazı çevre ilçelerin oda başkanları ve oda üyeleri katıldı. Kongrede mevcut başkan Aytekin Şadan ile Fehmi Yıldırım’ın listeleri yarıştı. Divan başkanlığını Hasan Geriter’in yaptığı kongrede, 911 üyeden 625’inin oyunu alan Aytekin Şadan, güven tazeledi. Kongre sonunda bir teşekkür konuşması yapan Şadan, "Esnafımızın sorunlarını biliyoruz. Bu sorunları birlikte çözeceğiz. Odamızı daha iyi yerlere nasıl getirebilirizin düşüncesini taşıyarak bugün karşınıza çıktım. Birlik ve beraberlik içerisinde yola devam edeceğiz. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi odamızın da hizmetlerine devam edebilmesi için süreklilik esastır. Hepimiz bir aileyiz. Bundan önceki dönemlerde olduğu gibi bundan sonrada aynı birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğiz. Şeffaf bir yönetim anlayışı ile huzurlarınızdayız" dedi.

Kula’da esnaf ’Aytekin Şadan’ dedi

Kula’da esnaf ’Aytekin Şadan’ dedi

Kula’da esnaf ’Aytekin Şadan’ dedi

Kula’da esnaf ’Aytekin Şadan’ dedi

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