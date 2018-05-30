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Kula'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 19:07 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde öğleden sonra 20 dakika boyunca etkili olan sağanak, zor anlar yaşattı.

Kula'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde öğleden sonra 20 dakika boyunca etkili olan sağanak, zor anlar yaşattı.
Kula'da aniden başlayan sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. 20 dakika aralıksız yağan sağanak, ev ve işyerlerinde su baskınlarına neden oldu. Göle dönen yollarda sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti. Sağanaktan en çok, Bey Mahallesi etkilendi. 1 No'lu Sağlık Ocağı önü ve Zaferiye Mahallesi Çukurbağ mevkiinde bazı araçlar yolda biriken sudan geçemedi. Yağış sonrası tıkanan mazgalları, itfaiye ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri açarak, biriken yerlerdeki suyu tahliye etmeye çalıştı.

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Kula'da sağanak hayatı olumsuz etkilediKula'da sağanak hayatı olumsuz etkilediKula'da sağanak hayatı olumsuz etkilediKula'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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