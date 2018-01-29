Kulaklı orman baykuşu tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da yaralı hale bulunan kulaklı orman baykuşu, tedavisi sonrası doğaya bırakıldı.
Iğdır'da bir vatandaşın bahçesinde yaralı halde bulduğu kulaklı orman baykuşu, Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Veteriner hekimler tarafından tedavisi ve bakımı tamamlananan orman baykuşu doğaya bırakıldı. Orman baykuşunun genellikle doğada yaşayan tarladaki farelerle, leşlerle beslendiğini söyleyen Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu, "Ağaçlık alanlarda yaşayan ormanlarımızın vazgeçilmez bir kuşudur. Gerektiği zaman büyük böceklerle de beslenebilir. Etçil bir hayvan, çiftçilerin dostu bir kuştur. Ağaçlık alanlarda, besin bulabileceği bölgelerde yaşıyor. Gece avcılarıdır. Gündüzleri dinlenir gece avlanırlar. Kargalar tarafından kovalanmış, vatandaşın tarlasına sığınmış. Vatandaş da bize getirdi. Gerekli tedavisini yaptık ve doğaya bıraktık" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI
Mahkemeye gitmeden isminizi değiştirebilirsiniz! İşte son tarih
İşte Afrin'deki terör tüneli! İlginç görüntü
Zeytin Dalı Harekâtı: Afrin'de sivil kayıp iddiaları artıyor, Türkiye 'propaganda' diyor
SIPRI uzmanı: Almanya Türkiye'ye silah satışını durdurabilir
Dondurucu soğukta at sırtında kaplıca!
CHP'li Öztürk Yılmaz: Alayınıza başkaldırıyorum!
Elon Musk 'zombilerle savaşta kullanılacak' alev makinesini tanıttı!
Nehrin öte yakasından Kuzey Kore
Bilgisayarınızı Bitcoin madenine çeviren Youtube virüsü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu arasında sürpriz görüşme!
Sivas'ta bir kişi barajda tuttuğu balığı çiğ yedi
Çay almaya gelen kadına kurşun yağdırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum