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Kulaklı orman baykuşu tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 18:18 | Son Güncelleme 41 dakika önce

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da yaralı hale bulunan kulaklı orman baykuşu, tedavisi sonrası doğaya bırakıldı.

Iğdır'da bir vatandaşın bahçesinde yaralı halde bulduğu kulaklı orman baykuşu, Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Veteriner hekimler tarafından tedavisi ve bakımı tamamlananan orman baykuşu doğaya bırakıldı. Orman baykuşunun genellikle doğada yaşayan tarladaki farelerle, leşlerle beslendiğini söyleyen Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu, "Ağaçlık alanlarda yaşayan ormanlarımızın vazgeçilmez bir kuşudur. Gerektiği zaman büyük böceklerle de beslenebilir. Etçil bir hayvan, çiftçilerin dostu bir kuştur. Ağaçlık alanlarda, besin bulabileceği bölgelerde yaşıyor. Gece avcılarıdır. Gündüzleri dinlenir gece avlanırlar. Kargalar tarafından kovalanmış, vatandaşın tarlasına sığınmış. Vatandaş da bize getirdi. Gerekli tedavisini yaptık ve doğaya bıraktık" diye konuştu.

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